Kein Top-Platz für DSV-Skispringer Doppelerfolg für Kubacki - Paschke bester Deutscher Stand: 06.11.2022 17:51 Uhr

Beim Weltcup-Auftakt im polnischen Wisla verpassten die deutschen Ski-Adler die Podestplätze klar. Ein Doppelerfolg gelang dagegen dem Polen Dawid Kubacki.

Pius Paschke war beim Weltcup-Auftakt im polnischen Wisla der beste deutsche Ski-Adler. Der 32-Jährige, der sich im internen Duell um den sechsten Platz im DSV-Team gegen Stephan Leyhe durchgesetzt hatte, bestätigte nach Rang 12 vom Vortag mit Platz 15 seine gute Form. Er habe " ein paar Sachen ganz gut gemacht am Wochenende ", sagte Paschke. " Ich bin ganz zufrieden ". Darauf könne man gut aufbauen.

Kubacki räumt in Wisla ab

In die Vergabe der Podestplätze konnte das DSV-Sextett um Paschke allerdings nicht eingreifen. Den Sieg feierte wie am Vortag Lokalmatador Dawid Kubacki. Der Slowene Anze Lanisek holte sich Platz zwei auf dem Podest. Norwegens Superstar Marius Lindvik wurde Dritter.

Geiger wieder mit leichtem Aufwind

Nach dem kurzen Fehlstart in die neue Weltcup-Saison meldete sich auch Karl Geiger am Sonntag (6.11.22) mit einem Platz in den Top 20 wieder in Richtung Erfolgsspur zurück.

Am Samstag hatte der Oberstdorfer die Finalteilnahme als 34. noch verpasst. Beim zweiten Wettkampf auf der Adam-Malysz-Schanze zog er mit einem Satz auf 129 Meter dann als 12. wieder souverän in den finalen Durchgang ein. Am Ende wurde es immerhin Rang 17. "Gestern war schon sehr ernüchternd", erklärte Geiger zum Abschluss im Sportschau-Interview. " Es ist immer noch nicht die ganz feine Klinge " aber " heute war es schon ein Schritt in die richtige Richtung ."

Eisenbichler nimmt's gelassen

Leicht taten sich die deutschen Ski-Adler beim frühen Start in den Weltcup-Winter allerdings noch nicht. Markus Eisenbichler, beim ersten Kräftemessen mit der internationalen Konkurrenz am Samstag noch in den Top 15 zu finden, musste sich mit Rang 20 zufriedengeben. " Es war einfach nicht optimal ", sagte der Siegsdorfer im Sportschau-Interview. Aber, " ich hab überhaupt keinen Stress ". Denn für ihn starte die Saison eigentlich erst in zwei Wochen im finnischen Kuusamo.

Raimund nimmt erste Weltcup-Punkte mit

Ein ganz ordentlicher Wettkampf gelang Youngster Philipp Raimund bei seinem erst zweiten Weltcup-Auftritt. Er konnte sich als 19. noch vor Eisenbichler schieben und erste Weltcup-Punkte sammeln.

Wellinger: Sprünge einfach nicht gut genug

Andreas Wellinger blieb nach ernüchternden Sprüngen auf 123,5 und 123 Meter nur ein leichtes Kopfschütteln. Die Bedingungen waren fair, " aber meine Sprünge sind einfach nicht gut genug ", analysierte der 27-Jährige.