Weltcup in Sapporo Kubacki führt - Wellinger auf Rang fünf 20.01.2023

Andreas Wellinger liegt beim Einzel der Skispringer in Sapporo nach dem ersten Durchgang auf Rang fünf. Die anderen deutschen Athleten enttäuschten.

Andreas Wellinger hat nach dem ersten Durchgang beim Weltcup in Sapporo gute Ausgangbedingungen für ein Top-Ergebnis geschaffen. Mit 134,9 Punkten landete der 27-jährige Traunsteiner auf Rang fünf. In Führung liegt der Pole Dawid Kubacki (140,8 Punkte) vor Ryoyu Kobayashi (136,9) und Vierschanzentournee-Sieger Halvor Egner Granerud (136,2). Wellingers bislang bestes Ergebnis des WM-Winters ist Rang sechs.

Geiger nur auf Rang 18 - Raimund scheidet aus

Für die anderen deutschen Skispringer lief der erste Durchgang hingegen weniger gut. Mit seinem Sprung auf 127 Meter liegt Karl Geiger auf einem enttäuschenden 18. Platz (120,1), direkt vor Teamkollege Stephan Leyhe (119,3). Auch Constantin Schmid als 22. und Markus Eisenbichler auf Rang 27 konnten sich für den finalen Durchgang qualifizieren. Philipp Raimund schied mit einem schwachen Sprung und 105 Punkten als 35. aus.

Kasai verpasst Qualifikation in Sapporo

Zuvor hatte Skisprung-Oldie Noriaki Kasai nach fast drei Jahren sein Comeback im Weltcup gegeben. Der 50-Jährige trat in seiner japanischen Heimat Sapporo mit der Startnummer 1 in der Qualifikation an, verpasste aber mit 108,0 m auf Rang 51 den Einzug in den Wettkampf der besten 50 denkbar knapp.