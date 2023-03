Skispringen Kader, Favoriten, Termine - Alle Infos zur "Raw-Air"-Serie Stand: 09.03.2023 12:17 Uhr

Die "Raw-Air"-Serie in Norwegen ist der nächste Saisonhöhepunkt der Skispringer. Frauen und Männer starten parallel in Oslo, Lillehammer und Vikersund - die Frauen auch erstmals auf einer Skiflugschanze.

Seit 2016/2017 gibt es neben der Vierschanzentournee noch eine zweite Serie bei den Skispringern: die "Raw-Air". Kurz vor dem Saisonfinale ermitteln Frauen und Männer auf drei Schanzen ihre Besten. Den Erstplatzierten winken dabei nicht nur Weltcuppunkte, sondern auch lukrative Prämien.

Bei den Männern zählen die drei Erstplatzierten des Vorjahres diesmal nicht zwingend zu den Topfavoriten: Weder Titelverteidiger Stefan Kraft (Österreich) noch Karl Geiger (Oberstdorf) und der Japaner Ryoyu Kobayashi erleben ihre beste Saison.

Mit Granerud und zwei Slowenen ist zu rechnen

Momentan präsentieren sich vor allem die Slowenen Timi Zajc und Anze Lanisek in Topform. Das haben sie bei ihrer Heim-WM in Planica gerade erst unter Beweis gestellt. Mit dem norwegischen Lokalmatadoren und Vierschanzentournee-Gewinner Halvor Egner Granerud sowie dem Polen Dawid Kubacki ist ebenfalls immer zu rechnen.

Was die Deutschen angeht, so zeigt vor allem Markus Eisenbichler (Siegsdorf) aufsteigende Form. Andreas Wellinger, der in diesem Winter zwei Weltcupspringen gewinnen konnte, und Karl Geiger sind an einem guten Tag ebenfalls in der Lage, ganz vorne mitzuspringen. Stephan Leyhe (Willingen), Philipp Raimund (Oberstdorf), Constantin Schmid (Oberaudorf) und Talent Justin Lisso (Schmiedefeld) komplettieren den DSV-Kader, dürften aber nur Außenseiterchancen haben.

Topfavoritin Althaus und ein gefährliches Trio

Bei den Frauen ruhen die deutschen Hoffnungen natürlich auf der dreimaligen Weltmeisterin Katharina Althaus. Die 26-jährige Oberstdorferin ist momentan die überragende Springerin im Weltcup. Doch auch die im Gesamtweltcup führende Österreicherin Eva Pinkelnig, die formstarke Norwegerin Maren Lundby sowie die Weltmeisterin von der Großschanze, Alexandria Loutitt aus Kanada, sind zu beachten.

Ganz besonders vorfreudig blicken die Frauen auf die dritte Station der Tour. Auf dem Monsterbakken in Vikersund steht für sie erstmals ein Skifliegen an.

2023 keine Springen in Trondheim

In Trondheim wird, anders als in den ersten Jahren der Tour, nicht gesprungen. Die Groß- und Normalschanze am Granasen wurden im Frühjahr 2021 abgerissen, um sie für die Nordische Ski-WM 2025 neuzubauen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten, die mit dem Krieg in der Ukraine und der Corona-Pandemie zusammenhängen, verzögerten sich die Bauarbeiten, so dass es in diesem Jahr keine Weltcupspringen in Trondheim geben wird.

Das DSV-Aufgebot

Frauen

- Katharina Althaus (SC Oberstdorf)

- Selina Freitag (SG Nickelhütte Aue)

- Luisa Görlich (WSV 08 Lauscha)

- Pauline Hessler (WSV 08 Lauscha)

- Anna Rupprecht (SC Degenfeld)

- Juliane Seyfarth (WSC 07 Ruhla)



Männer

- Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf)

- Karl Geiger (SC Oberstdorf)

- Stephan Leyhe (SC Willingen)

- Justin Lisso (WSV Schmiedefeld)

- Philipp Raimund (SC Oberstdorf)

- Constantin Schmid (WSV Oberaudorf)

- Andreas Wellinger (SC Ruhpolding)

Raw-Air-Serie der Skispringer Startzeit Wettbewerb Ort In der Sportschau 10.03., 17 Uhr Einzel Männer, Quali HS 134 Oslo Ergebnisse 10.03., 20 Uhr Einzel Frauen, Quali HS 134 Oslo Ergebnisse 11.03., 14.40 Uhr Einzel Männer HS 134 Oslo Liveticker 11.03., 18 Uhr Einzel Frauen HS 134 Oslo Liveticker 12.03., 11.30 Uhr Einzel Männer , Quali HS 134 Oslo Ergebnisse 12.03., 13 Uhr Einzel Frauen, Quali HS 134 Oslo Ergebnisse 12.03., 14.15 Uhr Einzel Männer HS 134 Oslo Liveticker 12.03., 16.30 Uhr Einzel Frauen HS 134 Oslo Liveticker 13.03., 11.30 Uhr Einzel Frauen, Quali HS 140 Lillehammer 13.03., 20.30 Uhr Einzel Männer, Quali HS 140 Lillehammer 13.03., 16.30 Uhr Einzel Frauen HS 140 Lillehammer 14.03., 16.10 Uhr Einzel Männer HS 140 Lillehammer 14.03., 19.30 Uhr Einzel Frauen, Quali HS 140 Lillehammer 15.03., 16.30 Uhr Einzel Frauen HS 140 Lillehammer 15.03., 19.15 Uhr Einzel Männer, Quali HS 140 Lillehammer 16.03., 16.30 Uhr Einzel Männer HS 140 Lillehammer 17.03., 17 Uhr Einzel Männer Quali HS 240 Vikersund 18.03., 16.30 Uhr Einzel Männer HS 240 Vikersund 19.03., 10 Uhr Einzel Frauen HS 240 Vikersund 19.03., 16 Uhr Einzel Männer HS 240 Vikersund

