Skispringen in Lillehammer Raw Air - Katharina Althaus siegt in Lillehammer Stand: 15.03.2023 19:56 Uhr

Sieg im letzten Raw-Air-Springen vor dem Fliegen: Katharina Althaus hat in Lillehammer ihren 15. Weltcuperfolg eingefahren. Selina Freitag flog ebenfalls weit, verpasste aber das Podest.

Freitag wurde am Mittwochabend (15.03.2023) in Lillehammer hinter der Zweitplatzierten Alexandria Loutitt aus Kanada und der Österreicherin Eva Pinkelnig Vierte. Mit ihrem Erfolg hat Althaus ihre Chancen gewahrt, die Gesamtwertung bei der Raw-Air-Tour zu gewinnen. Die Dreifach-Weltmeisterin von Planica gewann in Norwegen zum siebten Mal in dieser Saison und liegt in der Gesamtwertung mit 1424,1 Punkten nur noch knapp hinter der führenden Ema Klinec (1444,9) auf Rang zwei. Die Slowenin musste sich mit Rang sechs begnügen.

Althaus schwärmt von Norwegen

Althaus flog auf 131,5 und 125,5 Meter. "Ich springe hier eigentlich immer ganz gut. Die Landschaft hier, das hat etwas Magisches" , sagte die 26-Jährige am Sportschau-Mikrofon. Für Althaus war es der sechste Weltcup-Erfolg in Lillehammer.

Nur die 15 Besten dürfen zum Skifliegen

In der Gesamt-Wertung der Raw-Air-Serie in Norwegen hat Freitag ihren dritten Platz verteidigt, auch Anna Rupprecht hat den Sprung unter die besten 15 geschafft und könnte beim ersten offiziellen Skifliegen der Frauen in Vikersund am Sonntag (10 Uhr, live bei sportschau.de) dabei sein.

Raw-Air-Serie der Skispringerinnen Startzeit Wettbewerb Ort Siegerin 10.03. Einzel Frauen, Quali HS 134 Oslo Ema Klinec (SLO) 11.03. Einzel Frauen HS 134 Oslo Chiara Kreuzer (AUT) 12.03. Einzel Frauen, Quali HS 134 Oslo Anna Odine Stroem (NOR) 12.03. Einzel Frauen HS 134 Oslo Ema Klinec (SLO) 13.03., 11.30 Uhr Einzel Frauen, Quali HS 140 Lillehammer Yuki Ito (JPN) 13.03., 16.30 Uhr Einzel Frauen HS 140 Lillehammer Silje Opseth (NOR) 14.03., 19.30 Uhr Einzel Frauen, Quali HS 140 Lillehammer Alexandria Loutitt (CAN) 15.03., 16.30 Uhr Einzel Frauen HS 140 Lillehammer Katharina Althaus (GER) 19.03., 10 Uhr Einzel Frauen HS 240 Vikersund

Startberechtigt dort sind nur Springerinnen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Der Wettbewerb in Vikersund zählt zwar zur Gesamtwertung der Raw-Air-Tour, die Platzierungen dort fließen aber nicht in den Weltcup mit ein.