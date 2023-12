Skispringen in Lillehammer Wellinger erneut nur von Kraft geschlagen Stand: 03.12.2023 18:46 Uhr

Die Serie hält an: Auch beim zweiten Weltcup-Springen in Lillehammer schafft es Andreas Wellinger auf das Podest. Wie am Vortag wurde er Zweiter hinter Stefan Kraft.

Von Jonas Schlott

Der zweifache Olympiasieger Wellinger flog am Sonntag (03.12.2023) von der Großschanze auf 135 und 143 Meter. Für Wellinger ist es das dritte Podest in Folge. Karl Geiger musste sich wie schon am Vortag erneut mit Platz vier begnügen. Damit setzen die deutschen Skispringer ihre tolle Serie fort: In jedem der bisherigen vier Weltcup-Springen stand mindestens ein DSV-Adler auf dem "Stockerl". Zudem schafften es erneut fünf deutsche Athleten unter die besten zwölf.

Seinen Höhenflug setzte im wahrsten Sinne des Wortes Stefan Kraft fort. Der Österreicher war auch beim vierten Weltcup-Springen in diesem Winter nicht zu schlagen und baut seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Allerdings war Krafts Vorsprung nach Sprüngen auf 134 und 141,5 mit 5,9 Punkten in der Endabrechnung dieses Mal nicht so gewaltig, wie in den Tagen zuvor. Mit Jan Hörl (139 und 137,5 Meter) landete ein weiterer Österreicher auf dem Podium.





Wellinger und Geiger in Top-Form

Geiger zeigte schon im ersten Durchgang, warum er auch Großschanze springen kann. Acht seiner insgesamt 13 Weltcup-Siege hatte der Oberstdorfer von der Großschanze geholt und auch in Lillehammer verschaffte er sich mit 136,5 Metern und einer sauberen Landung im ersten Durchgang mit Rang drei eine hervorragende Ausgangsposition. Kraft hatte zu diesem Zeitpunkt nur 4,4 Punkte Vorsprung. Direkt hinter Geiger lauerte Wellinger, der es mit verkürztem Anlauf auf 135 Meter gebracht hatte.

Im Finale setzte Wellinger noch einen drauf und schwang sich mit 143 Metern an die Spitze. Geiger war ebenfalls gut unterwegs, konnte mit 139 Metern aber nicht ganz kontern. 3,6 Punkte fehlten ihm am Ende auf seinen Teamkollegen Wellinger. Und fast hätte es für den Traunsteiner zum Sieg gereicht, aber Kraft ließ sich erneut nicht beirren und sprang nervenstark zum nächsten Erfolg.

Starke Mannschaftsleistung - nur Hamann fällt ab

Pius Paschke unterstrich seine gute Form. Im ersten Durchgang flog er sogar auf 139 Meter, bekam aber einige Punktabzüge wegen des Windes. Im Finale legte er noch einen Meter drauf und wurde Siebter. Stephan Leyhe und Philipp Raimund lieferten ebenfalls solide Sprünge ab - vor allem im zweiten Durchgang. Leyhe schob sich nach 131 und 138 Metern noch auf Rang elf, auch Raimund steigerte sich nach 124,5 Metern im ersten Durchgang noch auf 131 Meter im Finale und wurde letztlich Zwölfter.