Skispringen Karl Geiger glänzt in Engelberg - und stürzt Stand: 18.12.2022 13:23 Uhr

Skisprung-Sorgenkind Karl Geiger hat am Sonntag (18.12.2022) im 1. Durchgang in Engelberg gezeigt, dass er endlich wieder ganz weit springen kann - doch dann stürzte er nach der Landung.

Geiger hatte schon am Morgen in der Qualifikation mit der zweitbesten Weite geglänzt und damit die Hoffnungen genährt, rechtzeitig zur Vierschanzen-Tournee doch wieder in der Spitze anzukommen. Im Wettkampf zeigte er dann erneut einen Supersprung, übersprang mit Startnummer 44 von 50 Athleten die bis dahin gültige Bestweite deutlich und landete bei herausragenden 140 Metern.

Rechter Ski rutscht nach innen weg

Doch dann rutschte ihm der rechte Ski weg, schlug gegen den linken - und er kam zu Fall. Das kostete natürlich deutlich bei den Haltungsnoten, und trotzdem reihte er sich durch die Weitenpunkte immerhin noch auf Rang 16 ein.

Geiger ärgerte sich nach seiner Performance am Sportschau-Mikrofon zwar zunächst über sein Sturz-Pech, konnte dem Ganzen aber dann doch noch viel Positives abgewinnen: "Beim Sprung habe ich gedacht: Genauso muss sich das anfühlen. Das war richtig gut und macht Hoffnung."

Kubacki in Führung

Als Führender geht der Pole Dawid Kubacki in den zweiten Durchgang, er war der Einzige, der mit 141,5 Metern noch weiter flog als Geiger. Ihm folgt sein Landsmann Piotr Zyta vor den beiden Österreichern Manuel Fettner und Stefan Kraft. Deutsche Athleten suchte man in den Top Ten vergeblich.

Als Bester platzierte sich Pius Paschke mit einem sehr ordentlichen Satz auf 133,5 Meter auf Rang zwölf, unmittelbar vor Geiger schob sich Stephan Leyhe als 15.

Schmid sieht noch Potenzial

Constantin Schmid, der am Samstag den zweiten Durchgang verpasst hatte, schlug sich diesmal als 17. deutlich besser und landete bei ordentlichen 127,5 Metern. Im Ersten sagte er kurz nach der Landung: "Erstmal gefällt mir, dass ich in der zweiten Runde bin. Ich lasse immer noch zu viel am Tisch liegen und auch im Übergang. Aber da habe ich was, was ich im zweiten Durchgang verbessern kann."

Rückschlag für Wellinger

Andreas Wellinger, der am Vortag mit Rang sechs und zwei Top-Sprüngen für das große Ausrufezeichen im deutschen Team gesorgt hatte, musste hingegen gleich wieder einen Rückschlag verkraften. Mit leichtem Trudeln in der Luft und auch nicht der allerbesten Landung kam er nur auf 127 Meter und reihte sich am Ende auf Platz 19 ein.

Bei Markus Eisenbichler läuft es weiter überhaupt nicht. Der einstige Podiums-Garant kam nur auf 123 Meter und schaffte es als 27. mit Ach und Krach ins Finale der besten 30. Damit war er aber immer noch besser als Japans Ex-Tourneesieger Ryoyu Kobayashi, der den zweiten Durchgang tatsächlich als 31. verpasste.

Der zweite Durchgang beginnt in Engelberg um 13.37 Uhr - das Erste und sportschau.de im Ticker berichten live.