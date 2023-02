Skispringen Japanische Festspiele in Willingen - Freitag beste Deutsche Stand: 05.02.2023 13:27 Uhr

Die japanischen Skispringerinnen haben beim Weltcup in Willingen für ein überragendes Ergebnis gesorgt. Ein Trio, angeführt von Yuki Ito, holte am Sonntag (05.02.2023) einen Dreifacherfolg. Beste Deutsche wurde Selina Freitag.

Yuki Ito hat den zweiten Einzelwettbewerb beim Weltcup in Willingen gewonnen. Die Japanerin setzte sich mit Sprüngen auf 137 und 135,5 Metern vor ihren Landsfrauen Nozomi Maruyama (133/136,5) und Sara Takanashi (137,5/133) durch.

Vortagessiegerin Althaus kam mit Weiten auf 125 und 118 Meter auf Rang acht. Einen Platz davor reihte sich Selina Freitag ein, die mit 124,5 und 121 Metern erneut ihre starke Form unter Beweis stellte und beste Deutsche wurde.

Schwerer Sturz überschattet Wettkampf

Nebel und Neuschnee sorgten für durchwachsene Bedingungen am letzten Wettkampftag in Nordhessen. Zudem variierte auch die Anlaufgeschwindigkeit. Zahlreiche Athletinnen verloren bei der Landung auf dem rutschigen Hang im ersten Durchgang die Balance.

So auch Jenny Rautionaho, die nach ihrem Sturz medizinisch versorgt und zu weiteren Untersuchungen zunächst ins Krankenhaus abtransportiert werden musste. Die Finnin kam aber ohne schwerwiegende Verletzung davon.

Freitag überholt Althaus

Althaus hatte im ersten Durchgang ebenfalls mit den widrigen Bedingungen zu kämpfen. Zur Halbzeit lag sie auf Rang fünf. Ihr Rückstand auf die Spitze betrug zu diesem Zeitpunkt bereits 15,1 Punkte. Im zweiten Durchgang ging sie volles Risiko, verpasste aber den sauberen Absprung vom Schanzentisch.

Freitag hatte sich mit 124,5 als Siebte zur Halbzeit in Stellung gebracht. Mit weiteren guten 121 Metern festigte konnte sie sogar noch ihre Teamkollegin überholen und präsentierte sich erneut stark.

Heßler verpasst Top Ten

Pauline Heßler hatte bereits im ersten Durchgang mit 125 Metern aufhorchen lassen. Im Finale sprang sie zwar fünf Meter weniger, konnte mit Rang zwölf am Ende aber sehr zufrieden sein.

Luisa Görlich hatte sich im ersten Einzel am Samstag mit Platz 15 noch stark präsentiert. Ihre Leistung konnte sie dieses Mal trotz guter Bedingungen aber nicht bestätigen. Mit 115,5 und 112,5 Meter sprang Platz 18 heraus

Rupprecht hadert nach verpasstem Absprung

Anna Rupprecht war schon im ersten Durchgang nach 112 Metern nicht wirklich zufrieden. Daran sollte sich auch im Finale nichts ändern (110 Meter). Am Ende wurde die 26-Jährige vom SC Degenfeld 19..

" Ich war zu spät beim Absprung, das war nicht so gut. Ich konnte meinen Flug in den letzten Tagen aber verbessern. Das macht ein wenig Hoffnung ", sagte Rupprecht im Anschluss. Die schwierigen Bedingungen wollte sie aber nicht als Ausrede gelten lassen. " Die Schanzenarbeiter strengen sich wirklich an. Auch der Hang ist gut präpariert. Man muss einfach bis zum Ende konzentriert bleiben. "

Auch Juliane Seyfarth konnte an ihre soliden Sprünge vom Vortag nicht ganz anknüpfen. 110,5 und 108 Meter bedeuteten in der Endabrechnung Rang 23.