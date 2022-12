Skispringen Vierschanzentournee der Frauen nicht vor 2024/2025 Stand: 15.12.2022 12:03 Uhr

Die Premiere der Vierschanzentournee der Skispringerinnen wird nicht vor 2024/25 stattfinden, sagte Roswitha Stadlober, Präsidentin des ÖSV.

Die Premiere der Vierschanzentournee der Skispringerinnen wird sich weiter verzögern. Anvisierter Termin ist jetzt die Saison 2024/25. Es gebe derzeit " noch viele zu berücksichtigenden Faktoren, die eine frühere Einführung nicht ermöglichen ", erklärte Roswitha Stadlober, Präsidentin des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV).

Ursprünglich war die erste Austragung für die kommende Saison 2023/24 geplant. Darauf hatten sich im April der ÖSV und der Deutsche Skiverband (DSV) mit dem Internationalen Skiverband Fis verständigt. Die Männer bestreiten in diesem Jahr bereits die 71. Auflage der Traditionsveranstaltung mit den vier Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Am Mittwoch (14.12.2022) hatten die Organisatoren der Tourneeorte grünes Licht für das Skisprungspektakel nach Weihnachten gegeben.

Trostpflaster Silvester-Tournee