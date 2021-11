Skispringen

Die Deutschen sind im Wintermärchen in Ruka auf dem besten Weg zur nächsten Glanzleistung. Markus Eisenbichler und der Weltcup-Gesamtspitzenreiter Karl Geiger liegen beim zweiten Springen in Finnland nach dem ersten Durchgang auf Platz zwei und vier. In Führung ist erneut Anze Lanisek aus Slowenien.

Lanisek gelang mit 147 Meter der weiteste Sprung. Schon drei Mal hatte er zur Halbzeit in Führung gelegen und noch nie gewonnen. Auch diesmal sitzen ihm die Verfolger dicht im Nacken. Eisenbichler (145 Meter) hat nur 3,1 Punkte Rückstand, der Drittplatzierte Cene Prevc (143 Meter) ist mit 10,4 Punkten ebenfalls auf Schlagdistanz.

Kürzerer Anlauf für Geiger

Geiger fehlen nur 1,6 Punkte zum Podest und 11,8 Zähler auf Platz eins. Vor dem Weltcup-Gesamtspitzenreiter Karl Geiger, der in Probe auf 147 Meter gesprungen war, wurde der Anlauf verkürzt. Damit kam er nicht optimal zurecht, erwischte zudem den Absprung nicht ideal und landete bei 138 Metern.

Wellinger gelingt bester Sprung des Winters

Nach vielen Nackenschlägen konnte Andreas Wellinger endlich wieder fröhlich lachen. Der Ruhpoldinger kämpft sich nach einer Verletzungs-Odyssee zurück in die Weltcupspitze - der Satz auf 132,5 Meter war dabei ein großer Schritt. Für ihn gilt es im Finaldurchgang, den er am Samstag noch verpasst hatte, diese Leistung zu wiederholen. "Es war der beste Sprung. Das versuche ich jetzt noch einmal zu machen", sagte Wellinger im ZDF.

Constantin Schmid (128 Meter) hatte etwas Pech mit den Bedingungen, qualifizierte sich aber locker für den zweiten Durchgang. Etwas mehr Mühe hatte Stephan Leyhe, der ebenfalls mit Rückenwind kämpfte und sich mit 126 Metern gerade so qualifizierte.

Paschke verpasst zweiten Durchgang

Einige der weltbesten Springer dieses Weltcup-Winters kämpften mit schwierigen Rückenwindbedingungen und einem kurzen Anlauf. Manche stürzten förmlich ab - auch Pius Paschke hatte nach nur einem Wettkampfsprung Feierabend. Mit 118 Metern verabschiedete sich der Routinier, der nicht ins Fliegen kam. Robert Johansson (Norwegen), Yukiya Sato (Japan) und Kamil Stoch (Polen) ereilte bei fragwürdigen Bedingungen auf der schwierigen Schanze das gleiche Schicksal.