Weltcup in Willingen DSV-Trio nach starken Sprüngen mit Podestchancen Stand: 04.02.2023 17:07 Uhr

Die deutschen Skispringer Karl Geiger, Philipp Raimund und Andreas Wellinger haben sich beim Heimweltcup am Samstag (04.02.2023) in Willingen aussichtsreich in Position gebracht. Vor dem finalen Durchgang führt der Mann im Gelben Trikot.

Von Jonas Schlott

Geiger liegt momentan auf Rang fünf. Sein Rückstand auf den derzeit führenden Halvor Egner Granerud (149,5 Meter) beträgt 25,1 Punkte. Einen halben Meter weiter als Granerud flog Anze Lanisek. Der Slowene bekam allerdings 5,8 Punkte weniger zugesprochen. Dritter ist der Pole Dawid Kubacki (147 Meter).

Dicht hinter Geiger, dem 12,1 Punkte auf das Podest fehlen, hat sich Philipp Raimund als Siebter in Stellung gebracht. Auch Andreas Wellinger konnte überzeugen. Der Traunsteiner folgt direkt hinter seinen Teamkollegen auf Platz acht.

Eisenbichler kann Quali-Sprung nicht bestätigen

Schon in der Qualifikation, die wetterbedingt verschoben werden musste und somit erst vor dem Wettkampf stattfand, konnte Geiger mit 136 Metern glänzen. Daran konnte er im Anschluss auch anknüpfen und war bei Aufwind mit seinem Sprung auf 137 Meter mehr als zufrieden.

Markus Eisenbichler hatte in der Qualifikation gar den besten Sprung gezeigt (141,5 Meter). Doch im Wettkampf missriet ihm der Absprung. Schon nach 127 Metern war sein Flug beendet - gleichbedeutend mit Platz 28 vor dem zweiten Durchgang.

Raimund: "Es war wunderschön"

Das erste Ausrufezeichen an diesem Tag setzte Raimund. Der Youngster, der bereits in den vergangenen Monaten mit starken Leistungen aufgetrumpft hatte, erwischte einen perfekten Absprung und krönte seinen Satz auf 142,5 Meter mit einem sauberen Telemark. Das sollte die zwischenzeitliche Führung für den 22-Jährigen vom SC Oberstdorf sein. " Es war wunderschön. Der Sprung war gut, ich habe oben direkt gemerkt, da könnte was gehen. Ich bin sehr zufrieden ", freute sich Raimund im Anschluss.

Philipp Raimund

Wellinger, derzeit formstärkster DSV-Springer, sprang mit viel Rückenwind. 132 Meter und einige Bonuspunkte spülten ihn ebenso in die Top Ten. Lokalmatador Stephan Leyhe, der vor drei Jahren in Willingen seinen ersten und bisher einzigen Weltcupsieg im Einzel feiern konnte, zog mit 137 Metern ebenfalls souverän als 15. in den zweiten Durchgang ein. Das gelang auch Constantin Schmid mit 133 Metern und Platz 20.

Nationale Gruppe: Trio übersteht Qualifikation

Nach dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen konnte der DSV zum zweiten Mal in diesem Winter eine Nationale Gruppe mit sechs weiteren Springern stellen. Während Justin Lisso, David Siegel und Luca Roth die Qualifikation überstanden, waren Martin Hamann, Finn Braun und auch Pius Paschke im Wettkampf nur Zuschauer.

Roth und Siegel eröffneten den ersten Durchgang, schafften mit 113 und 113,5 Metern aber nicht den Sprung ins Finale. Lisso sprang zwar zehn Meter weiter, musste aber ebenso die Segel streichen.