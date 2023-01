Skispringen in Zao Nur Pinkelnig ist besser - Freitag überragt in Japan Stand: 15.01.2023 09:33 Uhr

Eva Pinkelnig gewinnt den Weltcup in Zao, Selina Freitag holt mit Platz zwei das beste Ergebnis ihrer Karriere.

Enger hätte es kaum laufen können: Eva Pinkelnig und Selina Freitag liefern sich bis zum letzten Springen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nur 0,3 Punkte trennten die beiden vor dem zweiten Springen voneinander.

Auch in ihrem letzten Sprung lieferte Freitag ab und sicherte sich die vorzeitige Führung. Doch Pinkelnig war an diesem Tag nicht zu schlagen und holte sich den Weltcupsieg mit 1,3 Punkten Vorsprung. Damit baut die Österreicherin ihrer Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Für Selina Freitag war es die beste Platzierung ihrer Karriere.

Althaus kommt mit Schanze nicht zurecht

Weniger erfolgreich lief es für Katharina Althaus. Die Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Winterspiele hatte schon in den Tagen zuvor immer wieder Probleme mit der Schanze in Zao. Nach dem ersten Springen reichte es nur für Platz neun. Auch im zweiten konnte sie keine Aufholjagd starten. Am Ende ordnete sie sich auf Platz sieben ein.

Anna Rupprechte kam zunächst gut in den Wettkampf und lag nach dem ersten Springen gemeinsam mit Althaus auf Rang neun. Im zweiten Durchgang reichte ihre Weite aber nicht, um noch um die vorderen Plätze mitzumischen.

Pauline Heßler hatte am dritten Tag in Zao Probleme mit der Schanze. Sie ließ im ersten Durchgang Punkte liegen, im zweiten hatte auch sie Probleme und landete bei 85,5 Metern. Luisa Görlich wurde 26..