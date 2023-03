Weltcup in Lahti Skispringerin Althaus zum Abschluss noch mal auf dem Podium Stand: 24.03.2023 18:32 Uhr

Die deutsche Skispringerin Katharina Althaus hat ihre starke Saison mit einem dritten Platz beendet. Der Sieg in Lahti ging an die Japanerin Yuki Ito.

Nach dem ersten Durchgang lag Althaus noch in Führung. 123 Metern sprang sie weit. Doch im zweiten hatte sie etwas Probleme mit der Schanze. Es strömte mittlerweile in Lahti in Strömen - für die 26-Jährige ging es nur auf 116 Metern. Besser machte es Ito, die sich mit 123 Metern im zweiten nach 117 im ersten ganz nach vorne kämpfte. Norwegens Anna Odine Stroem wurde Zweite (117,5/123,5).

Erfolgreiche Saison für Althaus

Althaus musste sich im Gesamtweltcup nur der Österreicherin Eva Pinkelnig geschlagen geben. Es war dennoch die erfolgreichste Saison der Oberstdorferin. Althaus holte neben sieben Tagessiegen im Weltcup auch dreimal WM-Gold (Team, Mixed, Einzel) sowie einmal Bronze im zweiten Einzel.

Freitag verpasst Top-15

Selina Freitag, die bei der Raw-Air beim Springen in Lillehammer um 33 Zentimeter ihren ersten Weltcup-Sieg verpasste, war mit 114 und 115,5 Metern als 16. zweitbeste Deutsche. Anna Rupprecht landete mit 113,5 und 115,5 Metern auf dem 20. Platz. Luisa Görlich, nach dem ersten Durchgang mit 106 Metern nur 27., verbesserte sich mit ihrem Sprung auf 111,5 Metern auf den 25. Platz. Pauline Heßler fiel dagegen vom 24. auf den 30. Rang zurück (107/104 m).