Skifliegen Skiflug-Wahnsinn: Granerud kontert Krafts Monstersprung Stand: 19.03.2023 16:54 Uhr

Die Entscheidung bei der Raw-Air-Tour rückt näher und alles spricht für Halvor Egner Granerud. Der Norweger führt bei der Weitenjagd in Vikersund nach dem ersten Durchgang, weil Konkurrent Stefan Kraft aus Österreich in den Schnee greifen musste.

Weltcupspitzenreiter Granerud und Kraft liefern sich seit neun Tagen einen erbitterten Zweikampf. Vor dem letzten Sprung der Serie liegt Granerud deutlich vor Kraft. Der Norweger segelte beim zweiten Skifliegen aus Gate 12 auf 234 Meter, Kraft hatte zuvor 246,5 Meter vorgelegt, konnte den Sprung aber nicht stehen und berührte den Schnee. Dafür gab es satte Abzüge.

Deutsche nur im MIttelfeld

Die deutschen Skispringer sind nach dem durchwachsenen ersten Skiflug-Tag in Vikersund auch am Sonntag von den Besten einige Meter entfernt. Bester aus dem DSV-Team ist zur Halbzeit Markus Eisenbichler. Der Bayer nutzte die guten Bedingungen für einen Flug auf 229 Meter, die Landung kostete den Bayer eine bessere Platzierung. Für den fehlenden Telemark gab es von den Punktrichtern ordentlich Abzüge - umgerechnet zirka fünf Meter. Eisenbichler, der nach dem Sprung über Knieprobleme klagte, liegt zur Halbzeit auf Platz 14.

Einen Sprung wie aus dem Lehrbuch zauberte Karl Geiger ins Tal. Aus Gate 15 und mit guter Windunterstützung segelte der Oberstdorfer auf 233 Meter und erfüllte sein persönliches Ziel. " Ich will Flüge zeigen und keine Sprünge ", hatte Geiger am Samstag gesagt. Am Sonntag hatte er "deutlich mehr Spaß". Weil er mehr Anlauf als die Besten hatte, rangiert Geiger nur auf Platz 16.

Andreas Wellinger kam nicht zurecht: Mit Rückenwind landete er ohne erkennbaren groben Schnitzer schon bei 207 Metern und muss als 18. eine Aufholjagd starten. "Die Sprünge waren deutlich besser, aber leider nicht viel Wert", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher, der befand: "Je größer die Schanze, desto größer unsere Defizite."

Lisso und Schmid scheiden im ersten Durchgang aus

Ich muss aggressiver vom Tisch weggekommen, bin zu viel auf die Kante fokussiert und dann steh ich im Wind wie ein Tannenbaum." Constantin Schmid

Ein Déjà-vu erlebten Constantin Schmid und Justin Lisso. Beide schieden erneut nach dem ersten Durchgang aus. Lisso, 23-jährige Newcomer im deutschen Weltcup-Team vom WSV Schmiedefeld, landete bei 196 Metern und war damit etwas besser als Schmid (193,5 Meter). "Es ist frustrierend" , sagte Schmid in der Sportschau. Er ärgerte sich vor allem über seinen Absprung: "Ich muss aggressiver vom Tisch weggekommen, bin zu viel auf die Kante fokussiert und dann steh ich im Wind wie ein Tannenbaum."

Lehye und Raimund stolpern in der Qualifikation

Unmittelbar vor dem letzten Wettkampf der Raw-Air-Tour ging die Qualifikation über die Bühne. Stephan Lehye und Vierschanzen-Tournee-Entdeckung Philipp Raimund mussten dabei die Segel streichen und waren nur Zuschauer.