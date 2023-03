Skifliegen in Planica Geiger bester Deutscher in der Quali - Lanisek siegt Stand: 30.03.2023 11:32 Uhr

Sechs der sieben deutschen Skispringer haben sich für den ersten von drei Skiflug-Wettbewerben in Planica qualifiziert. Ganz vorne landeten drei Slowenen.

Grund zum Jubeln in Planica: Gleich drei Slowenen belegten bei der Qualifikation vor heimischem Publikum die Plätze eins bis drei. Anze Lanisek schnappte sich den Qualisieg mit einem Satz auf 239 Meter. Seine Landsmänner Timi Zajc mit der Tagesbestweite von 241,5 Metern und Domen Prevc mit 230 Metern komplettierten die Top drei.

Die beiden Apsiranten auf den Gesamtweltcupsieg im Skifliegen, Stefan Kraft und Halvor Egner Granerud, ließen ein paar Körner liegen. Der Österreicher sicherte sich nach einem soliden Sprung auf 222,5 Meter Rang vier, gefolgt vom Norweger (220,5 Meter), der nach den Weltcupstationen am Kulm und in Vikersund nun als Hauptfavorit auf den Gesamtweltcup gilt. Die Österreicher Jan Hoerl (6.), Michael Hayböck (8.) und Daniel Tschofenig (9.) sowie der Norweger Forfang (7.) und der Pole Kamil Stoch (10.) landeten auf den übrigen Plätzen in den Top Ten.

Geiger wird 13., Hoffmann überrascht

Bester Deutscher wurde der Oberstdorfer Karl Geiger, der sich mit 231,5 Metern bei guten Windbedingungen auf Platz 13 einsortierte. Für eine Überraschung sorgte Felix Hoffmann: Der 25-Jährige führte das Feld nach seinem Satz auf 224 Meter lange an und war am Ende als Quali-16. zweitbester DSV-Adler.

Von den sieben deutschen Startern konnten sich insgesamt sechs DSV-Adler für das Einzel am Freitag qualifizieren. Neben Überraschungsmann Hoffmann und Geiger erreichte Markus Eisenbichler mit 213 Metern als Quali-21. das Einzel. Auch Constantin Schmid überstand die Qualifikation mit ordentlichen 215,5 Metern (Platz 25), genauso wie Andreas Wellinger (209 Meter, Platz 26) und Pius Paschke (207 Meter, Platz 29). Martin Hamann wird am Freitag nur zuschauen dürfen, 181,5 Meter waren nicht genug.

Drei Mal Skifliegen zum Saisonabschluss

Am Freitag (ab 14 Uhr im Sportschau-Livestream) steht der erste von drei Wettbewerben für die Männer in Planica an. Am Samstag (ab 9.55 Uhr im Sportschau-Livestream) findet das letzte Team-Event des Jahres statt, ehe einen Tag später (ab 9.55 Uhr im Sportschau-Livestream) das Finale des Skiflug-Wochenendes in Planica und damit auch der Saisonabschluss folgt.