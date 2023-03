Zu viel Wind Skifliegen in Planica abgesagt - zwei Wettkämpfe am Samstag Stand: 31.03.2023 17:06 Uhr

Das am Freitag geplante erste Skifliegen der Männer in Planica wurde nach mehreren wetterbedingten Verschiebungen komplett abgesagt.

Ursprünglich sollte der Wettkampf am Freitag um 15 Uhr starten. Der starke Wind machte das Skifliegen auf über 200 Meter aber unmöglich. Die Jury verschob den Start daraufhin mehrmals und hoffte auf bessere Bedingungen. Um 17 Uhr sollte der Wettkampf dann starten, doch das Wetter spielte erneut nicht mit und das Skifliegen wurde endgültig abgesagt. " Wir haben unser Bestes versucht, aber wir hatten keine Chance ", sagte Jurymitglied Borek Sedlak.

Das Einzelspringen wird am Samstag ab 8.45 Uhr in nur einem Durchgang nachgeholt (Live im Sportschau-Stream). Im Anschluss soll dann das Teamspringen stattfinden - ab 9.55 Uhr live in der ARD.

