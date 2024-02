Skiflug-Weltcup Skifliegen in Oberstdorf: Qualifikation abgesagt Stand: 22.02.2024 16:57 Uhr

Die Skiflieger in Oberstdorf müssen sich gedulden. Die Qualifikation für den Weltcup wurde am Donnerstag abgesagt. Grund für die Absage ist das Wetter. Der starke und wechselnde Wind macht ein Skiflugevent auf der gigantischen Heini-Klopfer-Skiflugschanze am Donnerstag unmöglich.

Nachgeholt werden soll die Qualifikation am Samstag. Das bestätigte Rennleiter Sandro Pertile in der ARD-Sportschau. Der Italiener erklärte, dass es bei den gegebenen Bedingungen zu gefährlich gewesen wäre, zu springen. "Wir haben sehr unbeständige Windbedingungen. Besonders am Schanzentisch sind die Böen sehr stark bis zu acht Metern pro Sekunde. Es war sehr unstabil, deshalb kein Risiko."

Horngacher: "Wir haben noch drei Tage"

"Der Wind war einfach zu stark. Es war zu wechselhaft heute. Die Quali wäre nicht durchführbar gewesen" , bestätigte auch Bundestrainer Stefan Horngacher die Entscheidung der Jury, die Quali abzusagen. Niemand könne etwas für die Föhnwetterlage, deshalb müsse man nun damit klar kommen. "Wir waren gut eingestellt und gut vorbereitet. Die Jungs haben sich natürlich gefreut aufs Skifliegen, aber wir haben ja noch drei Tage und der Wetterbericht wird besser."

Absage für Sven Hannawald die richtige Entscheidung

Auch für ARD-Skisprungexperte Sven Hannawald ist die Absage die absolut richtige Entscheidung: " Das Polster unterm Ski ist einfach höher. Wenn alles funktioniert, ist es ein Traum. Aber an Tagen wie heute brauchst du eine feste Basis, und wenn du die nicht hast, wird's schwierig ", so der Ex-Skisprungstar. Und weiter: " Beim Skispringen wäre es etwas anderes gewesen, da kann man ein bisschen mehr probieren. Aber beim Skifliegen ist es zu gefährlich. Wenn dann jemand stürzt, weißt du nicht, wie's ausgeht."

Freitag, 23. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 15.45 Uhr Super-Team-Wettkampf, 1. Durchgang Livestream und Ticker anschl. Super-Team-Wettkampf, 2. Durchgang Livestream und Ticker anschl. Super-Team-Wettkampf, 3. Durchgang Livestream und Ticker

Samstag, 24. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 14.30 Uhr Probedurchgang Einzel 16.00 Uhr 1. Durchgang Einzel Livestream und Ticker anschl. 2. Durchgang Einzel Livestream und Ticker

Sonntag, 25. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 14.30 Uhr Probedurchgang Einzel 16.00 Uhr 1. Durchgang Einzel Livestream und Ticker anschl. 2. Durchgang Einzel Livestream und Ticker