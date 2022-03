Bei wechselhaften Bedingungen an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze musste die Jury immer wieder die Anlaufluke anpassen. Mal ging es runter, wenn der Wind zu sehr blies, mal wieder hoch, wenn die Unterstützung ausblieb. So konnte die Wettkampf-Leitung den Zuschauern einen fairen Wettkampf präsentieren.

Wellinger und Freund mit ordentlichen Flügen

Wegen immer stärker werdenden Windes ging die Jury vor Andreas Wellinger zwei Luken nach unten. Der Olympiasieger von 2018 konnte die Bedingungen nicht vollends ausnutzen, kam aber auf auf ordentliche 211 Meter. Das bedeutet zur Halbzeit Rang zehn. Severin Freund sprang mit noch etwas mehr Anlauf auf 215,5 Meter, liegt aber fünf Ränge hinter seinem Teamkameraden.

Markus Eisenbichler kam wie schon am Vortag mit seiner Technik nicht so gut klar, schaffte die Drehung nach dem Absprung nicht optimal und kam so lediglich auf 200,5 Meter. Damit rangiert er vor dem Finaldurchgang auf Rang 17.

Schmid scheidet nach einem Sprung aus

Constantin Schmid war nach seinem Flug sichtbar sauer. Er kam nicht gut vom Tisch weg, baute so kaum Höhe auf und musste schon bei 192 Meter landen. Damit verpasste er auf Platz 36 als einziger DSV -Athlet den zweiten Durchgang. Ebenfalls nicht ins Finale schaffte es der Weltcup-Dritte Halvor Egner Granerud aus Norwegen nach 189,5 Metern.

Mit insgesamt zwölf Springer war das deutsche Team am Freitag in der Qualifikation angetreten. Sieben von ihnen - darunter auch Stephan Leyhe - hatten den Sprung unter die besten 40 verpasst.

Noch drei Einzelwettkämpfe in diesem Winter

Am Sonntag steht ein weiteres Einzel in Oberstdorf auf dem Programm. Zum Abschluss des Winters reisen der Skisprung-Tross nach Slowenien. In Planica finden die zwei abschließenden Einzelspringen und ein Teamwettkampf statt.