Skifliegen Wellinger bringt sich am Kulm in die Favoritenrolle

Andreas Wellinger hat beim Skifliegen in Bad Mitterndorf richtig einen rausgehauen und in der Qualifikation den zweiten Platz belegt. Auch Markus Eisenbichler bestätigte am Kulm seinen Aufwärtstrend aus Sapporo.

Wellinger ist auf der Riesenschanze in der Steiermark auf 230,5 Meter geflogen. Damit musste er sich nur dem Österreicher und Weltrekordinhaber Stefan Kraft geschlagen geben, der noch 2,5 Meter weiter segelte. Rang drei ging an den Norweger Halvor Egner Granerud, der einen Meter hinter Wellinger landete.

In Abwesenheit von Karl Geiger, der nach zuletzt schwachen Ergebnissen eine Wettkampfpause erhalten hat und sich auf einer kleinen Schanze auf den anstehenden Heim-Weltcup in Willingen vorbereiten soll, war Markus Eisenbichler der zweitbeste deutsche Springer. Er kam mit 209 Metern ebenfalls über die magische 200er-Marke und reihte sich auf Rang 13 ein.

Bundestrainer nicht am Kulm dabei

Neben Geiger fehlen am Kulm auch Youngster Philipp Raimund und Bundestrainer Stefan Horngacher, der das Training in Oberstdorf zur Chefsache erklärt hat. Er wird in Österreich von Bernhard Metzler und Michal Dolezal vertreten.

Constantin Schmid zeigte eine solide Leistung, mit etwas besserem Flugsystem wären auch mehr als die 170 Meter möglich gewesen (17.). Nicht wirklich auf Höhe und damit auch auf keine große Weite kam Stephan Leyhe - 157 Meter reichten aber gerade für die Qualifikation (37.). Auch die 161,5 Meter von Pius Paschke sollten für einen Platz unter den besten 40 reichen. Justin Lisso kam auf lediglich 144,5 Meter und muss damit beim Wettkampf am Samstag zuschauen.

