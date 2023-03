Raw Air in Oslo Althaus gibt Führung in Oslo aus der Hand Stand: 11.03.2023 19:39 Uhr

Bis zum Schluss sah Katharina Althaus wie die sichere Siegerin zum Auftakt der Raw-Air-Tour in Oslo aus. Nach einem missratenen zweiten Sprung fiel sie aber noch aus den Podesträngen.

Von Jonas Schlott

Der Sieg am Samstag (11.03.2023) ging an die Österreicherin Chiara Kreuzer, die mit Weiten auf 125,5 und 126,5 Meter vor Ema Klinec aus Slowenien (123/126,5 Meter) und der norwegischen Lokalmatadorin Anna Odine Stroem (129/125) gewann.

Althaus lag zur Halbzeit noch in Führung. Im zweiten Durchgang ging sie als letzte Springerin vom Bakken und fiel nach 118,7 Metern deutlich zurück. Am Ende wurde es für die dreifache WM-Goldmedaillen-Gewinner von Planica nur Rang fünf. Selina Freitag wurde - wie so oft in dieser Saison - zweitbeste Deutsche hinter Althaus auf Rang sechs. Nach 127,5 Metern im ersten Durchgang konnte sie sich im Anschluss noch einmal um drei Meter steigern und machte noch drei Plätze gut.

Althaus zunächst stark

Althaus hatte am Freitag beim Quali-Sieg von Klinec als Achte bereits die ersten Punkte in der Gesamtwertung der Raw-Air-Serie einbüßen müssen. Doch die Allgäuerin meldete sich zunächst mit einer eindrucksvollen Vorstellung im Wettkampf zurück.

Im ersten Durchgang hatte sie die Messlatte hoch gelegt. Bei Rückenwind flog die 26-jährige Vorzeigespringerin aus dem deutschen Team auf 126 Meter und bekam obendrein exzellente Haltungsnoten. Zwei Punkte Vorsprung betrug damit ihre Führung vor dem finalen Durchgang auf die Norwegerin Lundby und Ito aus Japan. Doch dann wollte im zweiten Versuch nichts gelingen. Früh im Flug deutete sich an, dass Althaus nicht die Marke von Kreuzer übertrumpfen kann. Entsprechend enttäuschend verließ sie den Auslauf.

Seyfarth kann überzeugen

Auch Juliane Seyfarth, Luisa Görlich, Anna Rupprecht und Pauline Heßler hatten sich allesamt für das Finale qualifiziert. Die Top-Ten-Plätze blieben für das DSV-Quartett aber außer Reichweite. Seyfarth, Drittplatzierte bei der Raw-Air-Premiere der Frauen 2019, bestätigte aber ihre in den letzten Wochen ansteigende Form und wurde mit Weiten von 112,5 und 120,5 Metern 20..

Görlich hatte in der Spur und beim Absprung jeweils Probleme und setzte zweimal 112,5 Meter in den Schnee. Sie reihte sich damit direkt hinter Seyfarth ein. Rupprecht als 26. und Heßler als 28. mussten sich deutlich weiter hinten im Feld einsortieren.

Skiflug-Premiere in Vikersund

Die Raw-Air-Serie ist das skandinavische Gegenstück zur Vierschanzentournee. In Oslo, Lillehammer und auf der Skiflugschanze von Vikersund stehen für die Frauen an acht Tagen neun Springen auf dem Programm. Dabei fließen auch die in der Qualifikation erzielten Punkte in die Gesamtwertung ein.

Ganz besonders vorfreudig blicken die Frauen auf die dritte Station der Tour. Auf dem Monsterbakken in Vikersund steht für sie erstmals ein Skifliegen an. Titelverteidigerin der Raw-Air-Tour ist die Slowenin Nika Kriznar. Althaus und Seyfarth belegten bei der ersten Ausgabe 2019 die Plätze zwei und drei.