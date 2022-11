Weltcup in Ruka Skisprung-Qualifikation wegen DSV-Missgeschick verschoben Stand: 25.11.2022 14:10 Uhr

Ein unverschuldetes Malheur der deutschen Skispringer hat für die Verschiebung der Qualifikation beim Weltcup im finnischen Ruka gesorgt.

Weil am Donnerstag das Gepäck der DSV-Adler um Karl Geiger nicht mit auf die Reise an den Polarkreis gegangen war, setzte der Weltverband FIS die für Freitagnachmittag geplante Vorausscheidung ab und neu für Samstag (7.30 Uhr) unmittelbar vor dem ersten Wettkampf (09.00 Uhr) an.

DSV reicht Antrag bei der FIS ein

"Unser Flieger war in Deutschland nicht richtig beladen worden, und zurück blieben fünf Skisäcke, zwei Skitaschen und zwei weitere Taschen", schrieb Geiger in seiner Kolumne bei sport.de.

"Wir haben einen entsprechenden Antrag bei der FIS eingereicht, und dem ist erfreulicherweise stattgegeben worden", sagte DSV-Sprecher Ralph Eder dem SID: "Bis Freitagmorgen haben wir probiert, das Gepäck inklusive der Sprungski nach Finnland hochzukriegen - jetzt ist es immerhin auf dem Weg."

Training statt Qualifikation am Freitag

Für Freitag wurde stattdessen ein zusätzlicher Trainingsdurchgang ins Programm genommen. Da das deutsche Gepäck aber erst für Freitagabend angekündigt war, blieben Geiger und Co. tatenlos.

Nach dem schwachen Abschneiden beim Weltcup-Auftakt auf Matten im polnischen Wisla Anfang November will das deutsche Team bei den beiden Springen in Ruka einen Schritt nach vorne machen. Rund vier Wochen später beginnt mit der Vierschanzentournee der erste Saisonhöhepunkt.