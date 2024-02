Skispringen Sloweniens Topspringer Peter Prevc hört auf Stand: 06.02.2024 14:55 Uhr

Der ehemalige Vierschanzentournee-Sieger Peter Prevc springt vom Skisprung-Karussell ab. Er hört am Saisonende auf, der Name Prevc verschwindet dennoch nicht aus dem Skisprung-Zirkus.

Peter Prevc - der älteste der vier skispringenden Prevc-Geschwister - hat am Dienstag (6.2.2024) sein Karriere-Ende bekannt gegeben. Der 31-Jährige teilte seine Entscheidung via Instagram und bei einer Pressekonferenz mit. Wenn alles nach Plan läuft, wird sich Prevc bei seinem Heim-Weltcup (24. März) in Planica verabschieden.

Prevc ist der erfolgreichste Springer Sloweniens und in seinem Heimatland ein Superstar. Er wurde mehrmals zum Sportler des Jahres gewählt. Seit Dezember 2009 springt Peter Prevc im Weltcup, dabei gelangen ihm 23 Siege. Seine erfolgreichste Saison war 2015/16, als er den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee errang sowie den Gesamtweltcup gewann. Seinen einzigen Einzeltitel holte er 2016 bei der Skiflug-WM am Kulm. 2022 wurde Prevc Olympiasieger im Mixed-Team-Wettbewerb. Prevc war auch der erste Skispringer, der über 250 Meter sprang. Mit diesem Satz verewigte er sich für immer in den Geschichtsbüchern des Skispringens.

Zuletzt nur noch Erfolge im Team

In den letzten Jahren konnte der einstige Überflieger nicht mehr an die Leistungen vergangener Tage anknüpfen - seine größten Erfolge in der jüngeren Geschichte feierte er im Team. Gemeinsam mit seinem Bruder Domen wurde er vor wenigen Wochen Skiflug-Weltmeister.

Der Name Prevc bleibt dem Sport aber vorerst erhalten, denn sein jüngeren Geschwister Domen und Nika springen ebenfalls im Weltcup. Nika gewann bislang sechs Weltcup-Springen bei den Frauen und dominiert derzeit die Szene. Die 18-Jährige ist aktuell die erfolgreichste aus der Skisprungfamilie Prevc.