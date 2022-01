Karrierebremse Kreuzbandriss: Skisprung-Duo bei Olympia nur Zuschauer

Coronapause und Sturz verhindern Olympia

Freund und Wellinger wird das frustrieren, beide sind mit hohen Erwartungen in den Winter gestartet. " Ich habe zwei Jahre hinter mir, die nicht ganz so das Zuckerschlecken waren. Deswegen bin ich umso mehr motiviert und freue mich auf das, was kommt ", hatte Wellinger vor Saisonbeginn gesagt.

Im Vierkampf mit Constantin Schmid und Pius Paschke waren es am Ende auch unglückliche Umstände, die gegen das Duo den Ausschlag gaben: Freund stürzte und erfüllte zu spät die Norm des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Wellinger ließ ein Wochenende wegen eines Stichs im Knie aus und musste dann am vergangenen Freitag wegen eines positiven Corona-Tests passen.

Andreas Wellinger - wie ein "Roboter"

Doch selbst ohne diese Umstände wären die einstigen Topathleten Freund und Wellinger weit von der Weltspitze entfernt. So geht es im hochsensiblen Skispringen den allermeisten Athleten, die nach einem Kreuzbandriss wieder einsteigen.

Wellinger beschrieb sich nach seiner langen Pause als " Roboter, der zwar die Schanze runtergefahren ist und ein paar Hüpfer gemacht hat ". Das nötige Feingefühl fehlte aber komplett. Bei Freund, der sich nach dem Auskurieren seines ersten Kreuzbandrisses zügig im Training eine schmerzhafte Reruptur zuzog, dürfte dieses Gefühl erst recht ausgeprägt sein.

Wellinger braucht Geduld

Wellingers Karriere scheint derzeit ein wenig in der Sackgasse. Die letzten größeren Erfolge sind vier Jahre her, seit der schweren Verletzung sind viel Frusttoleranz und noch mehr Geduld gefragt.

Doch mit 26 hat der Bayer, der in jungem Alter schon ganz große Erfolge feierte, noch einige Jahre vor sich. Auch Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo dürfte ein realistisches Ziel sein.

Skiflug-WM in Vikersund als letztes Karrierehighlight für Freund?

Bei Freund hingegen geht es allmählich in Richtung Karriereende, auch wenn er das noch nicht offen ausspricht. " Es gibt kein fixes Enddatum. Natürlich ist es so, dass man sich überlegt, was kommt ", sagte der Niederbayer zu seinen Zukunftsplänen.

Als mögliche große Ziele nennt er die Skiflug-WM in Vikersund in diesem März sowie die Nordische Ski-WM in Trondheim, bei der Freund im Jahr 2025 schon 36 Jahre alt wäre.

red/dpa | Stand: 24.01.2022, 11:52