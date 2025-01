Vierschanzentournee Österreich dominiert Tournee auch in Innsbruck Stand: 04.01.2025 15:55 Uhr

Pius Paschke ist im dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck Achter geworden. Damit war der Beste aus dem DSV-Team - die Tournee-Gesamtwertung muss er aber endgültig abhaken. Den Tagessieg holte sich in einem spannenden Finale dreier Österreicher Stefan Kraft. Ganz bitter verlief der Nachmittag für Karl Geiger, der das Finale der Top 30 verpasste.

Der Weltcup-Gesamt-Zweite Paschke hatte nach seinen Sprüngen auf 128,5 und 123,5 Meter einen Rückstand von 27,5 Punkten auf den Tagessieger. Kraft setzte sich in einem packenden Dreikampf gegen seine Kollegen Jan Hörl und Daniel Tschofenig durch.

Mit Weiten von 131,5 und 132 Meter verwies Kraft seine Landsleute Hörl (134 und 132 Meter) und Tschofenig (132,5 und 127,5 Meter) auf die Plätze. Nach dem ersten Durchgang hatte die drei Österreicher nur die Winzigkeit von 0,9 Punkten getrennt. Im Finale siegte Kraft 1,4 Punkte vor Hörl, der zur Halbzeit geführt hatte. Tournee-Gesamtspitzenreiter Tschofenig hatte als Dritter 10,0 Punkte Rückstand. Er verteidigte die das blaue Tour-Tirkot aber und fährt als Gesamt-Führender zum Tournee-Finale nach Bischofshofen, wo am Sonntag (05.01.2025) und Montag (06.01.2025) die Entscheidung fällt.

Deschwanden kann Rückstand nicht verkürzen

Innsbruck brachte bereits eine Vorentscheidung: Den Tourneesieg machen die drei Österreicher untereinander aus. Der Schweizer Gregor Deschwanden als Gesamt-Vierter verlor mit Weiten von 126 und 129 Meter sowie als Tages-Vierter weitere Punkte auf das Trio aus dem Nachbarland.

Das Finale der besten 30 erreichten aus deutscher Sicht nur Paschke, Andreas Wellinger und Philipp Raimund. Zweitbester Deutscher hinter Paschke wurde dabei Wellinger als 13. Nach 127 Metern und Rang 14 im ersten Durchgang verbesserte er sich im Finale mit 124,5 Meter noch um einen Platz.

Raimund springt zu bestem Saisonergebnis

Raimund konnte nicht an seine guten Sprünge in der Qualifikation und dem Training, in denen er Siebter und Vierter wurde, anknüpfen. Der 24-Jährige flog im ersten Durchgang auf 124 Meter und Rang 23. Im Finale verbesserte er sich durch einen Satz auf 128,5 Meter um acht Plätze und beendete das Springen als 15 und mit seinem besten Saisonresultat.

"Nach dem vierten Platz im Probedurchgang hab ich mir mehr erhofft. Vielleicht wollte ich zu viel, daher habe ich nicht die feine Klinge gehabt" , ärgerte sich Raimung nach dem Wettkampf im Sportschau-Interview. Das Fazit sei dennoch positiv: "Trotzdem bin ich sehr zufrieden. Innsbruck war sehr gut und eine Verbesserung der letzten Wochen."

Geiger verpasst Finale

Drei Deutsche schafften es nicht ins Finale der Top 30. Mit Geiger scheiterte dabei auch der Tournee-Gesamt-Achte. Im direkten Duell konnte sich der Oberstdorfer mit 124 Metern nicht gegen den Amerikaner Kevin Bickner (125,5 Meter) durchsetzen. Geiger verpasste das direkte Weiterkommen auch, weil er durch einen Wackler direkt nach der Landung einige Punkte verlor.

"Es ist da ein bisschen rutschig, da hat es mir den Ski verschnitten. Glücklicherweise bin ich nicht gestürzt. Das tut, was die Haltungsnoten betrifft, aber sehr weh" , sagte Geiger am Sportschau-Mikrofon. Auf den Fünften der Lucky-Loser-Wertung, Marius Lindvik aus Norwegen, fehlten Geiger am Ende 3,8 Punkte. Der 21-fache Weltcupsieger schied als 34. aus.

Hoffmann und Tittel als 44. und 45. draußen

Auch Felix Hoffmann und Adrian Tittel bekamen keinen zweiten Sprung in Innsbruck. Hoffmann scheiterte mit 115,5 Metern gegen den Polen Jakub Wolny (120,5 Meter), Tittel musste sich mit 114 Metern gegen den Tschechen Roman Koudelka (117,5 Meter) geschlagen geben. Am Ende wurden Hoffmann und Tittel in der Tageswertung auf den Rängen 44 und 45 geführt.