Two Nights Tour Freitag gewinnt Quali, Schmid auf Platz vier Stand: 30.12.2024 18:48 Uhr

Selina Freitag hat die Qualifikation für das Auftaktspringen der Two Nights Tour in Garmisch-Partenkirchen gewonnen.

Gelungener Einstand für Selina Freitag in die Two Night Tour: Die Weltcup-Vierte sprang auf 132,5 m und sicherte sich mit 137,8 Punkten den Sieg in der Qualifikation für das Auftaktspringen am Silvestertag in Garmisch-Partenkirchen. Auf Platz zwei landete die Norwegerin Eirin Maria Kvandal (135/136,7). Titelverteidigerin Nika Prevc beendete die Quali als Dritte (127,5/135,8.) Dicht dahinter belegte Katharina Schmid den vierten Platz. Die Gesamtweltcup-Führende sprang auf 125,5 Meter und hatte am Ende 134,1 Punkte.

Reich überrascht

Für eine kleine Überraschung sorgte Agnes Reich: Die 25-Jährige sprang auf 136 Meter. Das reichte für den neunten Platz (129,7 Punkte), danach wurde der Anlauf verkürzt. Juliane Seyfarth kam mit 124,5 Meter (115,8) auf Rang 14. Auch Alvine Holz (118/99,4) qualifizierte sich als 27. für das Springen am Dienstag (31.12.).

Das Silvesterspringen beginnt um 16.20 Uhr (Stream und Ticker). Der zweite Teil des Events, das eine Art halbe Vierschanzentournee ist, steht dann an Neujahr in Oberstdorf an.

Schmid: "Vor eigenem Publikum zu springen, ist etwas ganz Besonderes"