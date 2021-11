Österreicherin Marita Kramer dominiert ersten Wettbewerb

Skispringerin Marita Kramer

Die Entscheidung am Freitagabend bestimmte dagegen die Österreicherin Marita Kramer in überragender Manier: Sie ist mit einer derart guten Frühform ausgestattet, dass es im ersten Durchgang so wirkte, als als würde sie auf einer anderen Schanze springen. Nach 104,5 Metern - und damit mehr als zehn Meter weiter als der Rest der Weltspitze - landete sie erst, neuer Schanzenrekord in Nischni Tagil. Im Auslauf der Normalschanze war es Kramer natürlich nicht möglich, noch einen Telemark zu schaffen.

Die kleinen Dinge, die fallen Kramer also allesamt leicht gerade. Letztlich gewann sie mit 41,7 (!) Punkten Vorsprung vor der Slowenin Ema Klinec und ihrer Landsfrau Daniela Iraschko-Stolz. Auch der zweite Satz auf 96 Metern war der stärkste des Durchgangs. Trotzdem bleibt nach dem ersten Weltcup-Springen der neuen Saison auch festzuhalten: Althaus gehört auch in dieser Saison wieder zur Weltspitze - und dürfte erneut die prägendste deutsche Skispringerin sein.

Alle sechs deutschen Springerinnen im Finale dabei

"Endlich geht es los, endlich springen wir auf Schnee" , sagte Althaus schon voller Vorfreude aufs erste Springen. Und dann begann der Tag eigentlich gut für sie: In der Qualifikation kam die 25-Jährige Kramer als Dritte schon mal nahe.

Nicht nur Althaus' Abschneiden darf als grundsätzlich gute Nachricht gewertet werden für den neuen deutschen Skisprung-Coach der Frauen Maximilian Mechler: Alle seine Springerinnen haben es in den zweiten Durchgang geschafft: Neben der Fünften Althaus wurden Juliane Seyfarth Neunte, Pauline Heßler Zehnte, Anna Rupprecht 18., Selina Freitag 19. und Luisa Görlich 30.