Kramer vergab im Gelben Trikot mit einem schwachen Sprung über 80 Meter ihre Chance auf die Extrawertung "Alpenkrone" (bestehend aus den österreichischen Springen in Ramsau und Hinzenbach), die der Siegerin 10.000 Euro einbringt.

Trotz eines starken zweiten Durchgangs (91,5 Meter) hatte die Österreicherin nicht nur in der Tageswertung das Nachsehen, sondern musste auch in der "Alpenkrone"-Wertung Kriznar vorbeiziehen lassen.

Nur Görlich hinterlässt keinen allzu positiven Eindruck

Wie schon am Samstag schaffte es keine Springerin des coronageschwächten DSV-Teams - Katharina Althaus und Juliane Seyfahrt fehlen in Hinzenbach aufgrund positiver Tests - in die Top 15. Erfreulich war dennoch das Abschneiden von Laue, die in ihrem ersten Einzelspringen im Weltcuo den ersten Durchgang überstand. Ein schwacher zweiter Sprung (72,5 Meter) verhinderte eine noch bessere Position.

Immerhin steigern konnten sich im Vergleich zum Vortag Freitag und Rupprecht. Freitag kletterte mit zwei Sprüngen über 79,5 Meter um zwei Plätze auf Rang 20, Rupprecht (zweimal 78,5 Meter) präsentierte sich als 19. (26. am Samstag) ebenfalls eine verbesserte Form.

Görlich konnte sich im Vergleich zum Vortag nicht steigern. Nach Rang 19 am Samstag reichte es für sie nach Sprüngen über 76,5 und 78,5 Meter diesmal nur für den 22. Platz.

Quelle: sho