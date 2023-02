Alpine Ski-WM Straßer zur Halbzeit auf Rang vier, Feller führt Stand: 19.02.2023 11:17 Uhr

Linus Straßer hat bei der Alpinen Ski-WM im Slalom gute Chancen auf eine Medaille. Nachdem die 30 besten Fahrer im Ziel sind, hat der Münchner nach seinem ersten Lauf nur 14 Hundertstel Rückstand auf den Führenden Manuel Fellner aus Österreich und liegt auf Rang vier. Der Norweger Lucas Braathen und der Grieche AJ Ginnis teilen sich den zweiten Platz (+0,13 Sekunden).

Straßer zeigte vor allen Dingen im steilen Anfangsabschnitt, bei dem viele Fahrer Probleme hatten, eine nahezu fehlerfreie Vorstellung. Erst im flacheren Teil leistete er sich vereinzelte, unsaubere Schwünge und setzte sich knapp hinter den Österreicher Feller.

Straßer: Habe den Plan "ganz gut umgesetzt"

"Ich hatte einen Plan im Kopf, den habe ich ganz gut umgesetzt" , sagte Straßer im Sportschau-Interview: "Es sind wahnsinnig viele gute Slalom-Fahrer da. Das bedeutet für den zweiten Durchgang eins: Es gibt kein Zurückziehen. Wenn du heute eine Medaille holen willst, musst du alles reinsetzen."

Feller: "Linus ist mir auf den Fersen"

Für Feller lief es genau umgekehrt: Mit leichten Problemen gestartet, zeigte er im Schlussabschnitt die sauberste Vorstellung im ersten Durchgang und setzte als vierter Starter die Bestmarke. "In der ersten Hälfte haben die anderen mehr Tempo gemacht. In der zweiten habe ich viel mehr auf Zug gemacht. Der Linus ist mir auf den Fersen, der Lucas auch" , sagte Feller und angesprochen auf die Goldmedaille und die hohen Erwartungen in Österreich fügte er hinzu: "Ich schau auf mich und mein Ski-Fahren und das muss reichen."

Grieche Ginnis vor erneuter Sensation

Der griechische Technikspezialist AJ Ginnis steht kurz vor dem größten Erfolg seiner Karriere. Der 28-Jährige hatte bei der WM-Generalprobe in Charmonix für Aufsehen gesorgt, als er im Slalom überraschend auf Rang zwei gefahren war. Mit einem weiteren starken Lauf könnte er mit einer WM-Medaille für Griechenland für eine Sensation sorgen.

Braathen, dessen Teilnahme bei der Weltmeisterschaft wegen einer Blinddarm-Operation unsicher war, zeigte eine starke Form. Der Norweger war in Anfangsdrittel noch schneller unterwegs als Straßer, fuhr dann aber auch unsauberer als der Deutsche und landete am Ende knapp vor ihm. Für den Führenden im Slalom-Gesamtweltcup ist ebenso wie für Straßer die Goldmedaille in Reichweite.

Sehr enges Fahrerfeld nach dem ersten Durchgang

Auch Braathens Landsmann Sebastian Foss-Solevaig (+0,35), Alexander Vinatzer aus Italien (+0,44) und der Österreicher Fabio Gstrein (+0,56) haben noch alle Chancen auf den WM-Titel. Auch Clement Noel auf Rang sieben ist ein Titelkandidat (+0,64). Der Franzose lag auf Bestzeit-Kurs, ehe er einen Sturz knapp verhinderte. Insgesamt ist das Fahrerfeld sehr eng beisammen. Die besten 18 Zeiten liegen innerhalb einer Sekunde. Am Ende der Liste der besten 18 Fahrer liegt DSV-Fahrer Sebastian Holzmann (+1,00). Alexander Schmid, der sich zum Weltmeister im Parallel-Slalom krönte, fädelte ein und schied aus.