Kombination Alpine Ski-WM Brignone führt zur Halbzeit - Favoritin Shiffrin lauert Stand: 06.02.2023 12:04 Uhr

Die Italienerin Federica Brignone geht als Halbzeit-Führende in den Slalom der WM-Kombination. Noch größere Chancen auf Gold dürften aber andere Fahrerinnen haben.

"Cooler Hang, cooler Lauf", das war das kurze Statement von der einzigen deutschen Starterin Emma Aicher vor dem Super-G in der Alpinen Kombination bei der Ski-WM in Courchevel/Méribel. Sie freute sich, dass sie mit der Startnummer eins auf die Roc de Fer in Méribel gehen durfte.

Am Ende ist die Nummer eins in den schnellen Disziplinen aber immer auch ein wenig die Testpilotin - und so fuhr Aicher wohl viel zu zurückhaltend auf der Olympiastrecke von 1992. Sie startet daher als Halbzeit-23. in den Slalom ab 14 Uhr (im Sportschau-Liveticker mit Videos), etwas mehr hatte sich der Deutsche Skiverband da schon erhofft vom ersten Wettbewerb der Ski-WM.

Gold-Favoritin Mikaela Shiffrin liegt auf Kurs

"Spaß haben, Gas geben, ich habe ja nichts zu verlieren" , lautete nun ihre Devise für den Slalom am ZDF-Mikrofon. Die 19-Jährige wird allerdings mit 2,57 Sekunden Rückstand auf die führende Italienerin Federica Brignone auf die Piste gehen. Hinter der Italienerin lauern Lara Gut-Behrami, Ragnhild Mowinckel, Elena Curtoni, Ramona Siebenhofer - und die Gold-Favoritin Mikaela Shiffrin.

Shiffrin hat nicht einmal eine Sekunde Rückstand auf die Riesenslalom-Spezialistin Brignone. Und als mit Abstand stärkste Slalomfahrerin im Feld dürfte die US-Amerikanerin daher auch weiterhin die größten Chancen auf den WM-Titel haben. Sie liegt auf Kurs - genauso wie die ebenfalls im Slalom gute Österreicherin Franziska Gritsch direkt hinter ihr.

"Federica fährt nicht oft Slalom, aber sie ist eine unglaubliche Athletin und ich denke, dass sie auch das kann" , sagte Shiffrin dennoch: "Ich glaube nicht, dass die Sache schon durch ist, ich muss mein Bestes zeigen."

Mitfavoritin Marta Bassino scheidet aus

Manche Skirennläuferinnen nutzten den Super-G auch als Test, um sich an die Bedingungen in Méribel zu gewöhnen und einen ersten sicheren Lauf in den Schnee zu stanzen.

Das gelang aber nicht immer: Einige bauten durchaus dickere Fehler ein in diesem technisch anspruchsvollen Lauf, der deshalb auch die Weltklasse-Speed-Fahrerin Sofia Goggia vor Probleme stellte. Sie landete nur knapp vor Emma Aicher, die Mitfavoritin Marta Bassino schied gar aus.