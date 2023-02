Kombination Alpine Ski-WM Zweikampf in der Kombi zwischen Pinturault und Schwarz Stand: 07.02.2023 12:39 Uhr

Im Kampf um die ersten Männer-Medaillen bei der Ski-WM legt der Lokalmatador furios los: Alexis Pinturault führt in der Kombination zur Halbzeit in Courchevel. Ihm droht allerdings ein Déjà-vu.

Als Alexis Pinturault das Ziel erreichte, da erhellte sich sein Gesicht. Ein wenig zumindest konnte man ein Lächeln erkennen. Und das lag nicht nur daran, dass er führte. Es lag auch daran, dass Pinturault diesen starken Super-G in der Alpinen Kombination in seiner Heimat Courchevel hinlegte. Die Fans applaudierten und schwenkten ihre Frankreich-Fahnen bei der ersten Männer-Entscheidung der Ski-WM.

Von seiner Erkältung, die ihn kurz vor der Heim-WM noch zum Aussetzen zwang, war am Dienstagvormittag (07.02.2023) nicht viel zu sehen. Im Gegenteil: Kein Fahrer bewältigte die neue, schattige und schwierige Piste L'Éclipse so gut wie der Franzose. Wohl auch, weil keiner diesen Berg so gut kennt wie er. Medaillenchancen haben auch die Österreicher Marco Schwarz (0,06 Sekunden zurück) und Raphael Haaser (+0,14 Sekunden), die dicht hinter Pinturault liegen.

Pinturaults Déjà-vu mit Marco Schwarz

Gerade der im Slalom starke Österreicher Marco Schwarz zeigte sich überraschend überzeugend im Super-G, er könnte dem Lokalmatador den avisierten Titel durchaus streitig machen. Vor zwei Jahren in Cortina d'Ampezzo holte Schwarz im Slalom noch die 32 Hundertstelsekunden Rückstand auf Pinturault auf. Ab 14.30 Uhr (im Sportschau-Liveticker mit Videos) wird er dann direkt hinter dem Führenden auf die noch frische Slalompiste gehen und Ähnliches versuchen.

Die ebenfalls stark eingeschätzten Atle Lie McGrath (Norwegen, +1,25) und Loic Meillard (Schweiz, +1,34) haben bereits großen Rückstand auf die beiden, könnten als Slalom-Ausnahmekönner aber zumindest im Kampf um Bronze noch eine gewichtige Rolle spielen.

Odermatt patzt wie Shiffrin am drittletzten Tor - Jocher 13.

Viel schneller war der Schweizer Marco Odermatt unterwegs, er verpasste jedoch im Kampf um einen Top-Platz wie Mikaela Shiffrin am Vortag in der Kombination der Frauen das drittletzte Tor (nur halt im Super-G statt im Slalom). Der Schweizer darf damit beim Slalom nicht mehr antreten. Viel wichtiger war ihm aber vermutlich den Hang noch einmal getestet zu haben.

Und die drei deutschen Fahrer? Die müssen sich mit schlechteren Plätzen zufrieden geben, sie waren aber auch hinten im Feld gestartet und wollten wie ein Großteil der Fahrer bei diesem Rennen auf der erst seit dem vergangenen Jahr erprobten Strecke vor allem für die Super-G und die Abfahrt im Laufe der Woche üben.

Simon Jocher, der vor zwei Jahren bei der WM in Cortina auf Rang fünf vor, geht diesmal von Rang 13 aus in die Entscheidung. "Die Piste ist in coolem Zustand, aggressiv, aber fein. Es ist nicht viel Sonne im Hang, also ist es eher eine dunkle Partie, was für mich gerade ein bisschen anstrengend ist", sagte er im ZDF. Andreas Sander fuhr auf Rang 15., der Älteste auf der Strecke, Romed Baumann, wurde 18. Beide starten nicht mehr im Kombinationsslalom.