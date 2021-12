Top-Favoriten fahren nur hinterher

Striedinger hatte mit einer starken Zeit vorgelegt, bei der schnell klar wurde, dass sie als Maßstab bestand halten sollte. Hintermann fuhr einmal schon nah heran, bevor Bennett sie schließlich knacken konnte. Es war der Letzte, der das schaffen sollte. Weder Aleskander Aamodt Kilde (ausgeschieden), noch Dominik Paris (4.) oder Beat Feuz (5.) kamen heran. Und auch die Österreicher Matthias Mayer (16.) und Vincent Kriechmayer (14.) enttäuschten.

So holte Bennet seinen ersten Weltcup-Sieg überhaupt. "Ich bin hier schon Vierter geworden, bin Sechster geworden - mein Wunsch war es hier irgendwann mal auf das Podium zu fahren. Als ich dann bei meiner Zieleinfahrt die Eins leuchten gesehen habe, wollte ich am liebsten weinen", sagte Bennett im ZDF.

Ferstl und Jocher knacken Olympianorm in Gröden

Ferstl und Jocher sollten beweisen, dass die Weisheit der späten Startnummern doch nicht ganz bei den Haaren herbeigezogen ist. Wie schon beim Super G stellten sie Sander und Baumann mit ihrer starken Leistungen in den Schatten. Jocher fuhr lange auf Podiumskurs. Doch ein technischer Fehler kurz vor Schluss kostete wertvolle Zeit. Am Ende liegt er nur vier Zehntel hinter Rang drei. Mit seinem achten Platz erfüllt er die Olympianorm. "Ich bin mega happy, damit hätte ich nie gerechnet, das freut mich richtig", sagte Jocher nach der ersten Top-Ten-Platzierung seiner Karriere.

Und auch Ferstl qualifiziert sich mit seinem neunten Platz für Peking. Der Oberbayer musste sogar gleich zweimal an den Start gehen. Bei seinem ersten Lauf war er schon auf einem guten Kurs, lag in der Ciaslat nur eine halbe Sekunde hinter Bennett. Doch der Italienier Emanuele Buzzi war vor ihm beim Zielsprung gestürzt. Gelbe Flaggen. Der Lauf musste wiederholt werden. Im zweiten Anlauf war Ferstl sogar noch besser unterwegs, strauchelte allerdings beim Zielsprung und landete so knapp hinter Jocher auf Rang neun.

Sander: "Ein Schritt nach vorne"

Andreas Sander dürfte mit dem Wochenende in Gröden zumindest ein wenig versöhnt sein. Nach dem 18. Platz beim Super G am Freitag, reichte seine Zeit heute nur knapp nicht für eine Platzierung unter den ersten Zehn. Sander teilt sich Platz elf (0,85 Sekunden Rückstand) mit dem Slowenen Bostjan Kline. "Ich habe oben viel Zeit verloren. Es will noch nicht ganz rund laufen. Heute habe ich mich deutlich besser gefühlt", sagte Sander im ZDF. "Leider habe ich ein, zwei Fahrfehler gemacht, die viel Zeit kosten. Aber jetzt ist es so, war ein Schritt nach vorne. Nehm ich mit."

Fahrfehler kostet Baumann Top-Platzierung

Für Romed Baumann hätte der Tag deutlich besser enden können. Lange Zeit war er mit einem guten Tempo in Richtung vorderer Plätze unterwegs gewesen, lag sogar auf Kurs für eine zwischenzeitlichen Bestzeit. Doch in der Ciaslat, der anspruchsvolle Mittelteil der Strecke, rutschte ihm nach einem Sprung der Außen-Ski weg. Baumann musste sich fangen, griff in den Schnee und verlor wertvolles Tempo. "Das war saublöd", sagte er nach dem Rennen, "da wusste ich: Das Rennen ist gelaufen." Am Ende reichte es für Platz 18 mit 1,32 Sekunden Rückstand. Dominik Schwaiger holte als 30. noch einen Weltcuppunkt.

Top-Favorit Kilde scheidet aus

Kilde war nach seinem Super-G-Sieg am Freitag auf dem besten Weg auch die Abfahrt zu gewinnen. 86 Hundertstel lag der Norweger vor der Bestzeit von Bennett, als ihm nach einem Sprung in der Ciaslat der rechte Ski nach außen riss. Kilde konnte sich fangen, doch das Rennen war für ihn gelaufen.

