Was für eine dicke Überraschung: Der Brite Dave Ryding, der erst mit 13 Jahren zum ersten Mal einen Skihang heruntergefahren ist, hat den Slalom auf dem Ganslernhang überraschend gewonnen. Während die Konkurrenz in einem verrückten Rennen reihenweise ausschied, schrieb Ryding Sportgeschichte: Als erster Brite gewinnt er einen Weltcup und das auch noch in Kitzbühel. "Ich bin schon 35, was für eine lange Reise. Es ist so unglaublich verrückt, dass ich hier gewinne" , sagte Ryding überglücklich im Sportschau-Interview. Auf das Podest fuhren im Schneetreiben die beiden Norweger Lucas Braathen (+0,38 Sekunden) und Henrik Kristoffersen (+0,65).