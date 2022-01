Ski Alpin | Kitzbühel

Deutsche enttäuschen bei Schweizer Doppelsieg auf der Streif

Beat Feuz hat am Sonntag (23.01.2022) von der etwas zu riskanten Fahrweise seines Schweizer Kollegen Marco Odermatt profitiert und gewann die Abfahrt in Kitzbühel. Die deutschen Alpinen enttäuschten und fanden sich durchgehend am Ende des Feldes wieder.