Ski-Alpin-Weltcup in Alta Badia Straßer fährt im Slalom hinterher - Haugan mit Traumlauf Stand: 23.12.2024 10:47 Uhr

Es ist der letzte Weltcup für die alpinen Skifahrer in diesem Jahr: Doch Linus Straßer gelang beim Slalom in Alta Badia kein versöhnlicher Jahresabschluss. Der Münchner kam mit großem Rückstand ins Ziel. Nach dem ersten Lauf führt der Norweger Timon Haugan.

Die Piste in Alta Badia war in einem deutlichen besseren Zustand als am Vortag beim Riesenslalom. Die Gran Risa präsentieret sich eisig - das liegt Linus Straßer eigentlich, aber die Piste war nicht besonders schwierig. Der Münchner mag aber die Herausforderungen. Straßers erster Lauf war solide, im unteren Teil leistete er sich aber einen Fehler. Sein Rückstand auf den Führenden Haugan: 2,58 Sekunden.

Straßer: "Bekommst kanallhart die Rechnung präsentiert"

Die Saison läuft bislang einfach nicht für Straßer: Nur zum Auftakt in Levi fuhr er in die Punkte. In Gurgl verpasste der den Endlauf, in Val d'Isere schied er aus. Im letzten Winter gewann er die prestigeträchtigen Slaloms von Kitzbühel und Schladming. Er galt als großer Favorit auf den Slalom-Weltcup. "Es ist das Selbstvertrauen. Wenn dir da ein bisschen von abgeht, dann fehlt die letzte Konsequenz" , sagte Straßer im Sportschau-Interview. Und er fügte hinzu: "So ist der Leistungssport - da bekommst du knallhart die Rechnung präsentiert. Ich fahre einfach nicht frei. Das merke ich selber. " NAch 30 Läufern liegt Straßer auf den 15. Platz.