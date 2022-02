Slalom-Spektakel: Straßer fährt von Platz 16 aufs Podest

Mit verändertem Ski-Setup griff er in Durchgang zwei dann an - und wie: Von Platz 16 katapultierte er sich 13 Plätze nach vorne und wurde Dritter. "Das hat extrem gut funktioniert" , sagte er zu den leichten Anpassungen am Material. Der vierte seiner vier Slalom-Durchgänge am Rennwochenende war auch für ihn eindeutig der beste.

Der Speed fehlt im Flachstück

Auffällig allerdings: In allen Läufen verlor Straßer ohne erkennbare Fehler im flachen Schlussabschnitt viel Zeit im Vergleich zur Konkurrenz. "Ich bin eigentlich extrem schnell im Flachen - ich weiß es nicht." Eine Erklärung hatte auch Straßer nicht parat.

DSV-Team erneut enttäuschend

Wie schon im ersten Slalom enttäuschten die übrigen Starter des Deutschen Skiverbands (DSV) und verpassten den zweiten Lauf. Fabian Himmelsbach und David Ketterer kamen nicht in die Top 30, Julian Rauchfuss, Alexander Schmid und Anton Tremmel schieden auf dem eisigen Hang aus.

Überraschung durch Spanier Salarich

Dass es besser geht, zeigte der Spanier Joaquim Salarich. Mit Startnummer 49 qualifizierte er sich als Vierter für den zweiten Lauf und wurde am Ende Siebter.