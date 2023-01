Skispringen in Sapporo Eisenbichler verpasst zweiten Durchgang - Leyhe Zehnter Stand: 21.01.2023 09:05 Uhr

In Sapporo bahnt sich erneut ein enttäuschender Tag für das DSV-Team an. Stephan Leyhe ist nach dem ersten Durchgang bester Deutscher.

Die deutschen Skispringer stehen vor einem weiteren enttäuschenden Weltcup-Tag im japanischen Sapporo. Im ersten Durchgang konnte diesmal auch Andreas Wellinger, der am Vortag Achter geworden war, nicht wirklich überzeugen. Sein Sprung auf 130 Meter reichte nur für Platz 16. Der Österreicher Stefan Kraft liegt derweil mit 148,8 Punkten weit in Führung. 10,3 Punkte beträgt sein Vorsprung auf den Zweitplatzierten Halvor Egner Granerud (NOR). Den dritten Platz teilen sich Altmeister Peter Prevc (Slowenien) und überraschend Aleksander Zniszczol aus Polen.

Geiger enttäuscht erneut - Leyhe stark

Bester Deutscher war Stephan Leyhe. Mit 131,4 Punkten kam er auf Platz zehn. Auch Philipp Raimund zeigte sich stark verbessert. Nach dem er am Freitag noch als 35. ausgeschieden war, lieferte er im ersten Durchgang ein gutes Springen und reihte sich direkt hinter Wellinger auf Platz 17 ein. Karl Geiger liegt weit abgeschlagen auf Rang 25, direkt hinter Constantin Schmid.

Eisenbichler scheitert knapp

Für Markus Eisenbichler lief der erste Durchgang besonders schlecht. Nach seinem Sprung auf nur 123 Meter sah man ihm Enttäuschung und Frust an, als er das Stadion verließ. Für ihn bedeutete das am Ende: Rang 31 - kein zweiter Durchgang, keine Weltcuppunkte.

Favoriten-Scheitern in Sapporo

Bei schwierigen und wechselhaften Bedingungen taten sich zahlreiche Top-Athleten im ersten Durchgang schwer. So landete Anze Lanisek nur bei 103,5 Metern. Auch der Österreicher Jan Hörl schied aus. Vortages-Sieger Ryoyu Kobayashi liegt auf seiner Heimschanze auf Rang elf.

Auch am Vortag lief es in Sapporo für die DSV-Springer nicht gut. Einzig Andreas Wellinger konnte mit seinem achten Rang überzeugen, Karl Geiger, Constantin Schmid, Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe belegten die Plätze 20, 22, 23 und 24.

Skisprung-Oldie Noriaki Kasai (50) scheiterte bei seinem Weltcup-Comeback nach drei Jahren wie schon am Freitag in der Qualifikation. Diesmal verpasste der Japaner auf Rang 55 den Sprung unter die besten 50.