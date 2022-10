Weltmeisterschaft in Frankreich So läuft die Ski-WM in Méribel/Courchevel Stand: 27.10.2022 14:53 Uhr

Die Ski-WM 2023 findet an gleich zwei Orten statt: in Méribel und in Courchevel. Alles Wichtige zu den Wettkämpfen in Frankreich.

Vom 6. bis 19. Februar finden in den französischen Wintersportorten Courchevel und Méribel die 47. Alpinen Skiweltmeisterschaften statt. In 13 Rennen kämpfen die Athletinnen und Athleten um Medaillen. In Méribel stehen die Frauen-Speed- und die Technikwettbewerbe der Männer auf dem Programm. Die schnellen Männerrennen und die technischen Wettbewerbe der Frauen werden im rund 30 Kilometer entfernten Courchevel ausgetragen.

Männer fahren auf der neuen Piste "Eclipse"

Die Piste "Roc de fer" in Méribel kennen die Skifans von den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville. Die Speed-Männer fahren auf der neuen "Eclipse"-Piste. Die Strecke ist 3200 Meter lang und weist viele technische Sprünge und wechselnde Licht-Schatten-Verhältnissen auf. Die "Eclipse" ist spektakulär und anspruchsvoll - Fachleute nennen sie in einem Atemzug mit der Streif in Kitzbühel und der Stelvio in Bormio. Bei der Premierenabfahrt beim Saisonfinale im vergangenen Winter siegte Weltmeister Vincent Kriechmayr aus Österreich.

Der WM -Zeitplan von Courchevel/Méribel Datum Frauen Männer Mannschaft Montag, 6. Februar 11/14.30 Uhr: Alpine Kombination Dienstag, 7. Februar 11/14.30 Uhr: Alpine Kombination Mittwoch, 8. Februar 11.30 Uhr: Super-G Donnerstag, 9. Februar 11.30 Uhr: Super-G Samstag, 11. Februar 11 Uhr: Abfahrt Sonntag, 12. Februar 11 Uhr: Abfahrt Dienstag, 14. Februar 13 Uhr: Parallelrennen 13 Uhr: Parallelrennen Mittwoch, 15. Februar 12.15 Uhr: Mannschaftswettbewerb Donnerstag, 16. Februar 10/13.30 Uhr: Riesenslalom Freitag, 17. Februar 10/13.30 Uhr: Riesenslalom Samstag 18. Februar 10/13.30 Uhr: Slalom Sonntag, 19. Februar 10/13.30 Uhr: Slalom

Erfolgreiche WM 2021 für den DSV

Bei der letzten WM 2021 in Cortina d'Ampezzo war Österreich mit insgesamt acht Medaillen - davon fünf Goldene - die erfolgreichste Nation. Für den DSV war es die erfolgreichste WM seit Schladming 2013: Gleich dreimal durfte die deutsche Speed-Mannschaft über Silber jubeln. Dem sensationellen zweiten Platz von Romed Baumann im Super-G folgten weitere von Kira Weidle und Andreas Sander, jeweils in der Abfahrt. Im Teamwettbewerb schaffte es Deutschland hinter Norwegen und Schweden auf das Podest.

Medaillengewinner Frauen 2021 Cortina d'Ampezzo Wettkampf Gold Silber Bronze Abfahrt Corinne Suter (SUI) Kira Weidle (GER) Lara Gut-Behrami (SUI) Super-G Lara Gut-Behrami (SUI) Corinne Suter (SUI) Mikaela Shiffrin (USA) Riesenslalom Lara Gut-Behrami (SUI) Mikaela Shiffrin (USA) Katharina Liensberger (AUT) Slalom Katharina Liensberger (AUT) Petra Vlhová (SVK) Mikaela Shiffrin (USA) Alpine Kombination Mikaela Shiffrin (USA) Petra Vlhová (SVK) Michelle Gisin (SUI) Parallel-Rennen Marta Bassino (ITA) Katharina Liensberger (AUT) Tessa Worley (FRA)

Medaillengewinner Männer 2021 Cortina d'Ampezzo Wettbewerb Gold Silber Bronze Abfahrt Vincent Kriechmayr (AUT) Andreas Sander (GER) Beat Feuz (SUI) Super-G Vincent Kriechmayr (AUT) Romed Baumann (GER) Alexis Pinturault (FRA) Riesenslalom Mathieu Faivre (FRA) Luca De Aliprandini (ITA) Marco Schwarz (AUT) Slalom Sebastian Foss Solevag (NOR) Adrian Pertl (AUT) Henrik Kristoffersen (NOR) Alpine Kombination Marco Schwarz (AUT) Alexis Pinturault (FRA) Loic Meillard (SUI) Parallel-Rennen Mathieu Faivre (FRA) Filip Zubcic (CRO) Loic Meillard (SUI)