Alpine Ski-WM Shiffrin zur Halbzeit im Riesenslalom auf Goldkurs Stand: 16.02.2023 10:48 Uhr

Trotz Trainer-Aus während der WM fährt Mikaela Shiffrin unbeirrt stark im Riesenslalom und liegt nach dem ersten Durchgang in Führung. Tessa Worley und Federica Brignone liegen aber nur knapp hinter der US-Amerikanerin. Die DSV-Starterinnen verpassen den zweiten Durchgang.

Von Chiara Theis

Mit der Startnummer eins ging die Französin Tessa Worley vor Heimpublikum an den Start. Für die 33-Jährige ist es die letzte WM und dank einem starken ersten Lauf darf sie auf eine Medaille zum Abschluss hoffen. Nur eine Fahrerin konnte die von Worley gesetzte erste Bestzeit unterbieten: Die Dominatorin der aktuellen Riesenslalom-Saison, Mikaela Shiffrin.

Shiffrin unbeirrt trotz Trainer-Aus

Die US-Amerikanerin kam zunächst schlecht in den Lauf, hatte deutlichen Rückstand auf die Führende Französin. Doch im Zielhang spielte sie ihre gesammte Klasse aus und kam mit zwölf Hundertstel Vorsprung ins Ziel. Shiffrin zeigte also trotz des Trubels um ihren Trainer am Vortag keine Schwäche. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sie sich mit sofortiger Wirkung von ihrem Trainer getrennt hat.

In einer eigenen Klasse, wie so oft in dieser Saison, fuhr Shiffrin heute aber nicht: Neben Worley hat auch die Italienerin Federica Brignone durchaus noch Chancen auf Gold im zweiten Lauf. Nach einer couragierten und gefühlvollen Fahrt liegt sie nur drei Zehntel hinter der US-Amerikanerin auf dem zwischenzeitlichen dritten Rang.

Die Verfolgerinnen

Sechs Fahrerinnen haben nach dem ersten Durchgang nur bis zu einer Sekunde Rückstand gesammelt und liegen noch in Schlagdistanz zum Podest: Die Zweite in der aktuellen Riesenslalom-Wertung, Lara Gut-Behrami, ging mit viel Risiko ins Rennen. Sie rutschte einmal fast auf dem Innenski aus, das kostete Zeit. Im Ziel reihte sie sich auf Platz vier ein.

Mit Ragnhild Mowinckel, der Olympia-Zweiten von 2018 in dieser Disziplin, und Mina Fürst Holtmann liegen auf Platz fünf und sechs zwei Norwegerinnen in Lauerposition. Die Schwedin Sara Hector (7.) und die Polin Maryna Gasienica-Daniel (8.) haben gut sechs Zehntel Rückstand auf Platz drei.

Enttäuschte Favoritinnen

Nicht zufrieden mit ihrem ersten Lauf dürfte Mikaela Shiffrins Dauerrivalin Petra Vlhova sein. Die Slovakin liegt zur Halbzeit nur auf Rang neun. Marta Bassino und Valerie Grenier, beide konnten in dieser Saison schon einen Riesenslalom-Weltcup für sich entscheiden, bauten nach starken Zwischenzeiten große Patzer in ihre Läufe ein. Die Italienerin Bassino sammelte rund 1,5 Sekunden Rückstand. Die Kanadierin Grenier muss mit über drei Sekunden Rückstand sogar um den zweiten Durchgang bangen.

DSV-Starterinnen verpassen den zweiten Lauf

Kira Weidle war die erste deutsche Starterin und zeigte als Speed-Spezialistin eine solide Fahrt. Sie hatte nur eine Sekunde Rückstand, doch dann erwischte sie einen Schlag, kam von der Ideallinie ab und verpasste ein Tor. Auch Jessica Hilzinger erreichte die Ziellinie nicht, sie kam kurz vor dem Ziel zu Fall. Emma Aicher kam als einzige DSV-Starterin ins Ziel, allerdings mit zu viel Rückstand - der zweite Durchgang wird ohne deutsche Beteiligung stattfinden.