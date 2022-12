Weltcup in Val d'Isere Kristoffersen zur Slalom-Halbzeit in Führung Stand: 11.12.2022 10:30 Uhr

Erst mussten die Athleten lange warten, dann gab es kurz Action bevor sich die Strecke schnell verschlechterte. Der Slalom in Val d'Isere stand unter keinem guten Stern. Die Führenden waren auch die ersten Fahrer auf der Strecke. Linus Straßer erwischte beim ersten Slalom der Saison keinen guten Lauf, liegt schon weit zurück und muss nun auf den zweiten Lauf hoffen.

Henrik Kristoffersen liegt zur Halbzeit des Slaloms im französischen Val d'Isere in Führung. Der WM-Dritte hat einen minimalen Vorsprung auf seinen Landsmann Lucas Braathen. Beide haben bei sich schnell verschlechternden Pistenverhältnissen von ihren frühen Startnummern 1 und 2 profitiert. Mit knapp einer halben Minute Rückstand folgt der Österreicher Manuel Feller auf Position 3.

Ein Stromausfall an der Olympiapiste von 1992 sorgte zunächst einmal für längeres Warten bei den Athleten. Knapp 20 Minuten nach dem eigentlichen anvisierten Start ging der Norweger Lucas Braathen schließlich als erster in den Stangenwald und setzte mit 50,15 Sekunden die Richtzeit. Diese wurde jedoch gleich von seinem nach ihm startenden Teamkollegen Kristoffersen unterboten (50,08 Sekunden).

Straßer mit Problemen im oberen Teil der Strecke

Linus Straßer hatte bereits im oberen Teil mit der Strecke zu kämpfen, baute einige Rutscher ein und lag schnell deutlich hinter Kristoffersen. Dieser Rückstand wurde im weiteren Verlauf immer größer. Der DSV-Rennläufer fuhr zwar sicher zu Ende, war aber meist zu weit weg von den Stangen. Im Ziel lag er schließlich 1,51 Sekunden hinter dem Führenden. Einzige Hoffnung für Straßer ist nun, dass sich die Pistenverhältnisse im zweiten Durchgang ähnlich verhalten und er so durch den früheren Start wiederum Zeit auf Kristoffersen und Co. gutmachen kann.

Linus Strasser liegt nach dem ersten Lauf in Val d´Isere zurück

Die selektive Piste, die bereits nach wenigen Startern deutlich schlechter wurde, sorgte früh für prominente Ausfälle. So erwischte es den Olympiasieger und Lokalmatadoren Clément Noël, der Vorjahressieger fädelte kurz vor dem Zielhang bei einem Linksschwung ein. Auch Atle Lie McGrath, der in der Vorsaison die letzten beiden Slaloms in Flachau und Méribel gewinnen konnte, musste das Rennen nach einem Einfädler früh aufgeben.

DSV mit sieben Fahrern am Start

Nach Straßer folgen noch sechs weitere Fahrer des Deutschen Skiverbandes. Sebastian Holzmann (36), Anton Tremmel (44), Alexander Schmid (46), Fabian Himmelsbach (48), David Ketterer (50) und Adrian Meisen (64) versuchen mit ihren hohen Startnummern noch einen Platz im Finale der besten 30 zu ergattern.