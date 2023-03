Ski Alpin Riesenslalom Weltmeister Odermatt hat die Konkurrenz im Griff Stand: 11.03.2023 10:28 Uhr

Beim Weltcup in Kranjska Gora liegt Weltmeister Marco Odermatt nach dem ersten Lauf souverän in Führung.

Für Marco Odermatt passt in dieser Saison alles perfekt zusammen. Der Weltcup-Gesamtsieg ist ihm nicht mehr zu nehmen. Auch im Riesenslalom ist der Schweizer das Maß für die Konkurrenten. Bei fünf von sieben Rennen stand der Weltmeister in dieser Disziplin bislang ganz oben.

Odermatt im ersten Durchgang souverän

Beim Weltcup in Kranjska Gora stehen die Zeichen wieder einmal auf Sieg. Der 25-Jährige brachte seine Klasse auf die Piste und kurvte im ersten Lauf souverän die Richtzeit für die Konkurrenz in den Schnee. Zuletzt hatte ihm Marco Schwarz in Palisades Tahoe hauchdünn den Sieg weggeschnappt. Dieses Mal weist der Österreicher als Sechster schon einen Rückstand von 0,94 Sekunden auf.

Am nächsten kam Odermatt der Slowene Zan Kranjec (+0,53 Sek). Norwegens Henrik Kristoffersen (0,54) ist Dritter. In Schlagdistanz aufs Podest ist auch Stefan Brennsteiner (AUT/+0,65). Bei frühlingshaftem Wetter kann sich das Blatt im finalen Lauf allerdings noch wenden, da Odermatt als Letzter auf die nachlassende Piste geht.