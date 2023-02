Slalom-Weltcup in Palisades Tahoe Norweger Steen siegt - Straßer verpasst das Podium Stand: 26.02.2023 23:42 Uhr

Eine Woche nach dem Ende der alpinen Ski-WM hat Skirennläufer Linus Straßer bei der Rückkehr in den Weltcup die große Chance auf einen Podiumsplatz liegen gelassen.

Beim Slalom im kalifornischen Palisades Tahoe am Sonntag (26.02.2023) belegte der Münchner Linus Straßer wegen eines dicken Patzers im zweiten Durchgang bei starkem Schneefall den zehnten Platz, nach dem ersten Lauf war er mit nur elf Hundertstelsekunden Rückstand zur Spitze noch Dritter gewesen.

Beim norwegischen Doppelerfolg feierte Alexander Steen Olsen seinen ersten Weltcupsieg vor Timon Haugan (+0,05 Sekunden). Rang drei teilten sich der Bulgare Albert Popov und Noel Clement aus Frankreich. Zunächst sah AJ Ginnis wie der Sieger aus, der Grieche wurde aber nach langer Sichtung der Videoaufnahmen wegen eines Einfädlers disqualifiziert.

Nur ein Deutscher im zweiten Durchgang

Neben Straßer (30) schaffte es lediglich Sebastian Holzmann (Oberstdorf) in den zweiten Durchgang, der WM-Fünfte verlor beim Finale der besten 30 nach einer fehlerhaften Fahrt acht Positionen und wurde 23.

Alexander Schmid (Fischen) und Fabian Himmelsbach (Sonthofen) schieden im ersten Lauf aus, David Ketterer (Schwenningen) verpasste als 36. den zweiten Durchgang.

Das Rennen im kalifornischen Wintersportgebiet hatte für reichlich Kritik gesorgt. Es ist das zweite Mal in diesem Winter, dass die Herren in die USA geflogen sind. Im November waren die Alpinen in Beaver Creek gewesen. Anstatt die US-Rennen in Palisades Tahoe und Aspen direkt im Anschluss auszutragen, legte der Weltverband FIS sie ans Saisonende.