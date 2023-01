Ski alpin | Super G Gut-Behrami dominiert in St. Anton Stand: 15.01.2023 12:46 Uhr

Lara Gut-Behrami überragt beim Super G in St. Anton - Kira Weidle enttäuscht.

Am Samstag noch Platz drei, am Sonntag holt sie sich den Sieg: Lara Gut-Behrami gewann den zweiten Super G in St. Anton. Die Schweizerin leistete sich am Start leichte Fehler, fand aber schnell zurück in die Spur und brachte den Lauf souverän ins Ziel. "So ist das im Super G, man muss bis zum Ziel kämpfen", sagte sie im Sportschau-Interview. "Ich mag schwierige und anspruchsvolle Pisten."

Zweite wurde Federica Brignone. Die Italienerin, die den Super G am Samstag mit großem Vorsprung gewann, zeigte auch am zweiten Tag einen Toplauf. Die Zeit von Gut-Behrami knackt sie allerdings nicht (+0.15 Sekunden).

Ihre Teamkollegin Marta Bassino zeigte einen ähnlich mutigen Auftritt wie Brignone und kam ganz knapp dahinter ins Ziel (+0.19 Sekunden).

Weniger gut lief es für Kira Weidle. Die DSV-Fahrerin, die am Vortag noch das beste Ergebnis ihrerer Karriere im Super G feierte, hatte im unteren Teil große Probleme und wurde auf Rang 18 durchgereicht.

Auch Emme Aicher erwischte einen gebrauchten Tag. Die 19-Jährige startete gut, leistete sich nach der Hälfte der Strecke aber erste Fehler, verpasste die Linie und schied wie auch schon Samstag, aus.