Ski alpin Shiffrin bereit für den nächsten Rekord - Dürr dicht auf Stand: 28.01.2023 14:27 Uhr

Kurz vor der WM läuft es für die beste deutsche Slalomfahrerin: Lena Dürr hat mit dem zweiten Platz am Samstag hinter Slalom-Ass Mikaela Shiffrin gut Selbstvertrauen getankt. Auch beim zweiten Wettbewerb in Spindlermühle kurvte sie am Sonntag im ersten Lauf souverän durch den Kurs und liegt direkt hinter Shiffrin auf Podiumskurs.

Ein Sieg wird Dürr aktuell wohl nur gelingen, wenn Shiffrin patzt. Und davon ist die US-Amerikanerin derzeit weit entfernt. Mit 44.66 Sekunden brannte sie wieder einmal souverän die Bestzeit in den Schnee und ist damit auch auf Rekordkurs. Mit einem Sieg kann Shiffrin den Allzeit-Rekord von Ingemar Stenmark (86 Siege) einstellen. Zudem würde sie die siebte kleine Kristallkugel in dieser Disziplin fix machen - auch das wäre ein Rekord.

Dürr härteste Konkurrentin von Shiffrin

Dürr klebt der 27-jährigen Allrounderin immerhin am dichtesten an den Skienden. 0,67 Sekunden fehlen ihr auf die US-Amerikanerin. Mit Zrinca Ljutic bahnt sich eine Überraschung. Die 19-jährige Kroatin zeigte stürmte durch die Stangen und reihte sich als Dritte aussichtsreich hinter Dürr ein.



Anna Swenn Larsson liegt schon 1,03 Sekunden zurück. Bei Petra Vlhova (+1,54 Sek.), lange eine der härtesten Konkurrenteinnen von Shiffrin zwischen den Stangen, lief es dagegen nicht ganz so rund. Mit drei Fehlern ließ sie entscheidende Zehntel-Sekunden liegen und muss einen perfekten zweiten Lauf in den Schnee zaubern, um noch am Podest zu schnuppern.

Hilzinger, Aicher und Filser im Finale

Aus dem DSV-Quarttet haben Jessica Hilzinger (+2,20) und Emma Aicher (+2.25) gezeigt, dass auch sie Top 20 können. Andrea Filser (+2,92) rutschte mit ihrer Fahrt als 30. gerade noch in den zweiten Durchgang.