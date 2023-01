Ski alpin Dürr im Final-Duell mit Slalom-Queen Shiffrin Stand: 28.01.2023 10:23 Uhr

DSV-Slalomspezialistin Lena Dürr hat sich in Spindlermühle dicht hinter US-Skistar Mikaela Shiffrin in Position gebracht. Der Germeringerin fehlen nach dem ersten Lauf knapp drei Zehntel Sekunden auf die Edeltechnikerin.

Beim Slalom in Spindlermühle zeigte Lena Dürr im ersten Lauf, dass sie in starker WM-Form ist. Nur 0,29 Sekunden fehlen der Oberbayerin auf die im Weltcup dominierende Mikaela Shiffrin, die wieder einmal die schnellste Zeit in den Schnee kurvte. " Ein sehr interessanter Lauf, du brauchst die richtige Taktik ", sagte Shiffrin.

Die hatte auch Dürr, die optimistisch einräumte, dass sie noch nicht voll attackiert hatte und im Finale (12.30 Uhr) nachlegen will: "Im zweiten Durchgang steckt noch einiges drin", kündigte die 31-Jährige im ZDF-Interview selbstbewusst an. Mit Petra Vlhova (+0,46 Sek.) sitzt ihr allerdings eine nervenstarke Konkurrentin im Nacken.

Aicher noch unter den Top 30

Vom deutschen Quartett hat es nur noch Emma Aicher als 30. knapp in den zweiten Lauf geschafft. Ihr Rückstand allerdings schon 2,73 Sekunden auf die Bestzeit von Shiffrin.

Hilzinger und Filer verpassen Finale

Emma Aicher (+2,73), Jessica Hilzinger (+2,74) und Andrea Filser (3.79) konnten die Taktikvarianten der Topfahrerinnen in ihrem Lauf dagegen nicht umsetzen. Nach 31 Läuferinnen lagen sie auf Rang 26, 27 und 28.