Weltcup in Garmisch Straßer auf Podestkurs - Kristoffersen führt Stand: 04.01.2023 16:24 Uhr

Linus Straßer liegt beim Nachtslalom in Garmisch-Partenkirchen am Mittwoch (04.01.2022) aussichtsreich im Rennen. Nach dem ersten Durchgang unter widrigen Bedingungen belegt der 30-Jährige Rang zwei.

Von Jonas Schlott

Der Norweger Henrik Kristoffersen fuhr im ersten Lauf die beste Linie und setzte mit der Startnummer eins direkt die Richtzeit (52,84 Sekunden). Strasser hat derzeit sieben Zehntel Sekunden Rückstand. Auf Rang drei folgt Clement Noel aus Frankreich (+0,93 Sekunden). Die Verfolger um Manuel Feller auf Platz vier haben dagegen bereits über eine Sekunde Rückstand.

Erschwerte Bedingungen am Gudiberg

Warme Temperaturen und Wind erschwerten den Athleten die Bedingungen auf der 655 Meter langen Strecke am Gudiberg. " Pobacken zusammenkneifen und durch ", lautete daher das Motto von Straßer. Der 30-jährige Münchner, der zuletzt beim Slalom in Madonna di Campiglio auf Rang drei gelaufen war, startete bei seinem Heimspiel stark und traf die Tore in einem guten Rhythmus. Im letzten Streckenabschnitt ging ihm allerdings etwas der Schwung verloren.

Straßer: "Jetzt gibt es nur noch volle Attacke"

Straßer sprach im Anschluss am Sportschau-Mikrofon von einem " guten ersten Lauf ". Allerdings hatte er mit der niedrigen Startnummer drei auf der zu Beginn noch gut präparierten Piste " sicherlich einen Vorteil ". Was seine Zeit wert ist, wird sich im zweiten Durchgang zeigen (ab 18:45 Uhr im Sportschau-Livestream).

" Ich mag solche Ausgangspositionen, sehe mich mit dem Rücken zur Wand. Jetzt gibt es nur noch volle Attacke und instinktiv gut Skifahren ", kündigte Straßer an, der sich zuletzt mit einer Angina herumplagte. " Hundert Prozent bin ich noch nicht fit, aber für zwei Läufe á 50 Sekunden muss es reichen. Das ist eher der Kopf, der nachlässt ".

Video Slalom in Garmisch-Partenkirchen Straßer - "Die eigentliche Aufgabe wartet im 2. Lauf" Der deutsche Skirennfahrer Linus Straßer steht trotz Krankheit nach dem ersten Durchgang auf dem zweiten Platz. Im Sportschau-Interview erklärt er seine Ambitionen für den zweiten Lauf.

DSV-Sextett verpasst zweiten Durchgang

Die übrigen DSV-Starter taten sich mit späten Startnummern auf der nunmehr bereits arg ramponierten Piste erwartungsgemäß schwer. David Ketterer, Sebastian Holzmann, Anton Tremmel, Fabian Himmelsbach und Adrian Meisen hatten im Ziel weit über vier Sekunden Rückstand und verpassten den zweiten Durchgang. Alexander Schmid verfehlte bei einem Linksschwung die Kurve und schied vorzeitig aus.

Braathen und Strolz scheitern früh

Auch für Lucas Braathen, Slalom-Sieger in Val d'Isere, war der Wettkampf schon früh beendet. Der Norweger kam zunächst überhaupt nicht in Fahrt, anschließend fädelte er ein und schied aus. Johannes Strolz aus Österreich und Braathens Landsmann Atle Lie McGrath sind im zweiten Durchgang ebenso nur Zuschauer.