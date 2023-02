Ski alpin, Slalom Linus Straßer in Chamonix in Lauerstellung Stand: 04.02.2023 10:16 Uhr

Deutschlands bester Slalomfahrer Linus Straßer liegt beim letzten Slalomrennen vor der WM in Courchevel/Meribel (6. bis 19. Februar) in Chamonix nach dem ersten Durchgang in Lauerstellung. Ein Franzose führt.

Clement Noel absolvierte am Samstagmorgen (04.02.2023) den nicht gerade sehr steilen Kurs mit der optimalen Linienwahl - direkt und voll auf Risiko gehend. Dadurch sicherte er sich nach 30 Läufern den ersten Rang in 50,28 Sekunden - 15 Hundertstel vor dem Schweizer Ramon Zehnhäusern und weitere zwei Hundertstel vor dessen Landsmann Daniel Yule.

Hinter den beiden Schweizern folgen gleich drei Norweger: Henrik Kristoffersen, Sebastian Foss Solevag und Atle Lie McGrath. Auf Rang acht landete Straßer, der sich auch für die direkte Linie entschieden hatte, aber im oberen Teil etwas zu verhalten fuhr. Er nimmt einen Rückstand von 88 Hundertelsteln auf Noel mit in den zweiten Lauf (ab 12.30 Uhr, live im Ersten und im Ticker bei sportschau.de),

"Genau dafür gibt es zwei Durchgänge"

Linus Straßer sagte nach seinem Lauf am Sportschau-Mikrofon über die Strecke und seine Performance: "Es ist vom Untergrund leicht zu fahren, aber dann hast du schnell das Risiko, zu sehr auf der Kante zu stehen und den Ski nicht so rauszulassen. Es ist nicht einfach, hier schnell zu sein - dazu muss ich jetzt etwas mehr Risiko gehen. Klar, der Rückstand ist da, aber es ist nicht katastrophal - genau dafür gibt es doch zwei Durchgänge."

Völlig verpokert hatte sich in Chamonix das österreichische Team. Die Trainer hatten ihren Athleten offenbar allesamt aufgetragen, beim Übergang ins Flachstück eine Sicherheitslinie zu wählen - das erwies sich als völliger Fehlgriff: Mit Adrian Pertl liegt der beste Fahrer aus dem Team Austria nur auf Rang 17 (+1,41 Sekunden).

"Keine Fehler gemacht"