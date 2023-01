Ski alpin Schmid beim Riesenslalom in Schladming in Lauerstellung Stand: 25.01.2023 19:20 Uhr

Alexander Schmid liegt beim Nacht-Riesenslalom in Schladming auf Kurs Top-Ten-Platzierung. Auch das Treppchen könnte er noch angreifen. Der Schweizer Meillard liegt in Abwesenheit des besten Riesenslalom-Fahrers deutlich in Führung.

Der Schweizer Loic Meillard hat sich beim Nacht-Riesenslalom von Schladming eine fast perfekte Ausgangssituation gesichert. Der Fünftplatzierte des Vortages kam mit der einmal mehr eisigen Piste auf der Planai am besten zurecht und fuhr vor allem im technisch anspruchsvollen unteren Teil der Strecke die beste Linie. Lediglich sein Landsmann Gino Caviezel konnte da halbwegs mithalten, er hat aber vor dem Finallauf schon 0,64 Sekunden Rückstand. Rang drei nimmt aktuell Henrik Kristoffersen aus Norwegen ein (+1,06 Sek.).

Schmid noch in Schlagdistanz

Alexander Schmid verlor schon im langen Flachteil nach dem Start einige Zehntelsekunden, er konnte jedoch im schnell drehenden unteren Abschnitt den Rückstand einigermaßen in Grenzen halten und liegt zur Halbzeit als Siebtplatzierter 0,76 Sekunden hinter dem Treppchen. Auf Meillard fehlen ihm 1,82 Sekunden. " Ich bin gar nicht so unzufrieden ", sagte Schmid, " ich konnte umsetzen, was ich mir vorgenommen habe. Für den zweiten Durchgang weiß ich ganz genau, was ich zu tun habe. Es ist noch einiges drin ."

Stefan Luitz ist nach seiner Bandscheibenverletzung aus dem Vorjahr noch immer nicht wieder in Top-Form. Im oberen Teil fuhr er die Tore etwas zu eng und konnte die Schwünge nicht so flüssig setzen. Auch im Schlusshang kamen noch ein paar Fehler hinzu. Er schaffte es als 29. (+3,36 Sekunden) geraden noch so in den zweiten Durchgang zittern. Diesen verpassten dagegen die anderen DSV-Starter. Fabian Gratz kam auf Rang 35 (+3,56 Sek.), Anton Grammel landete mit 4,55 Sekunden Defizit auf Position 49. Linus Straßer, der am Vortag im Slalom bereits nach weniger als zwei Fahrsekunden ausgeschieden, war landete als 54. (+4,85 Sek.) einen Rang vor Julian Rauchfuss (+4,89 Sek.).

Video Ski Alpin Nacht-Riesenslalom der Männer in Schladming - der erste Lauf Die Übertragung des ersten Laufes des Nacht-Riesenslaloms der Männer in Schladming im Re-Live.

Odermatt verzichtet nach Verletzung

Nicht am Start war der bisher überragende Riesenslalom-Fahrer des Winters. Marco Odermatt hätte mit Startnummer zwei ins Rennen gehen sollen, verzichtete nach seiner Verletzung aus Kitzbühel dann doch auf einen Start in Schladming. Auf der Streif hatte er mit viel Können einen Sturz verhindern können, sich dabei aber eine Verletzung im Knie zugezogen. Von den bisherigen fünf Riesenslaloms hatte der Schweizer vier gewinnen können.

Schladming statt Garmisch

Eigentlich hätte der sechste Riesenslalom der Saison auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen am kommenden Wochenende stattfinden sollen. Wegen Schneemangels und der "ungünstigen Wetterprognosen" wurde die Veranstaltung jedoch abgesagt. So kam Schladming - wo traditionell eigentlich nur der Nachtslalom ausgetragen wird - zu einem zweiten Rennen.