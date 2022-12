Riesenslalom in Alta Badia Machtdemonstration - Odermatt in Italien klar auf Siegkurs Stand: 19.12.2022 10:56 Uhr

Riesenslalom-Spezialist Marco Odermatt stürzte sich nach der gestrigen Enttäuschung am Montag im ersten Durchgang mit Wut im Bauch die steile "Gran Risa" herunter und geht als Gejagter ab 13.15 Uhr in das Finale der Top-30.

Während fast jeder alpine Skirennläufer über einen Platz auf dem Siegertreppchen jubelt, war Marco Odermatt am Sonntag (18.12.2022) als Dritter alles andere als amüsiert. Der Schweizer Dominator hatte seinen dritten Sieg im Riesenslalom in dieser Saison im ersten Durchgang verspielt.

24 Stunden später ist er auf dem besten Weg, die "Schmach" wettzumachen. Bei der zweiten Riesenslalom-Entscheidung in Alta Badia liegt Odermatt nach dem ersten Durchgang in Führung - und zwar deutlich. Er war 0,60 Sekunden schneller als Vorjahressieger Henrik Kristoffersen (Norwegen), Loic Meillard aus der Schweiz geht als Dritter schon mit einer Hypothek von mehr als einer Sekunde in den finalen Durchgang.

Schmid als Siebter noch mit Podestchancen

Eine starke Fahrt zauberte auch Alexander Schmid auf der steilen Piste ins Tal. Der Allgäuer erkämpfte sich als Siebter eine gute Ausgangslage. Für einen Sieg bräuchte er ein Wunder, Platz drei ist aber absolut in Reichweite und nur 0,57 Sekunden entfernt. Schmid kam auf der steilen Piste wie schon am Sonntag gut zurecht, ließ den Ski laufen, verspielte aber im Mittelteil Zeit. "Ich war teilweise bisschen zu direkt und habe keinen runden Schwung hinbekommen" , sagte Schmid am BR-Mikrofon selbstkritisch und glaubt: "Da geht im zweiten Durchgang noch was."

Alexander Schmid in Aktion

Gratz und Grammel im Finale dabei

Für positive Schlagzeilen sorgten die DSV-Youngster Fabian Gratz und Anton Grammel. Beide qualifizierten mit mutigen Fahrten trotz hoher Startnummern (53 und 54) für das Finale und werden damit Weltcup-Punkte sammeln.

So flott wie Odermatt, der in neun Rennen achtmal auf dem Podest stand, war keiner unterwegs. Der Gesamtweltcup-Führende fuhr in einer eigenen Liga, erwischte auf dem drehenden, anstrengenden Riesenslalom einen Super-Rhythmus im Steilen und müsste sich im Finale ab 13.15 Uhr (Livestream und Ticker) schon ein dicken Schnitzer erlauben, um noch vom Siegkurs abzukommen.

Mitfavoriten Braathen und Feller ausgeschieden

Für Youngster Lucas Braathen, der am Sonntag triumphiert hatte, war der Arbeitstag dagegen rasch beendet. Nach einem Dreher stand er rückwärts am Hang, verpasste ein Tor und schied aus. Auch Österreichs Hoffnung Manuel Feller rutschte am Tor vorbei und schied aus.

Luitz und Rauchfuß im zweiten Durchgang nur Zuschauer

Weil die Strecke nachließ, hatten die Athleten mit den höheren Startnummern kaum noch Chancen auf eine Topzeit. Auch Stefan Luitz (Startnummer 32) war davon betroffen. Der 30-Jährige aus Bolsterlang war nach einer verhaltenen Fahrt - die Bodensicht lag nahezu bei null - fast sechs Sekunden langsamer als der Halbzeit-Führende Odermatt. Er verpasste damit das Finale. Auch Julian Rauchfuß (Startnummer 55) war chancenlos und verabschiedete sich wie schon am Sonntag nach Durchgang eins.