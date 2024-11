Riesenslalom in Killington Shiffrin hat den 100. Weltcup-Sieg dicht vor Augen Stand: 30.11.2024 17:18 Uhr

Der Meilenstein ist zum Greifen nah: Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin steht beim Riesenslalom in Killington (USA) vor ihrem 100. Weltcup-Sieg. Lena Dürr hatte mit der Piste zu kämpfen und ist im Finale nur Zuschauerin.

In Killington sind am Samstag (30.11.2024) alle Augen auf Mikaela Shiffrin gerichtet. Als erste Starterin im Skizirkus kann die 29 Jahre alte Ausnahmeathletin ihren 100. Sieg im alpinen Weltcup feiern - diese Marke erreichte auch kein Mann.

Nach dem ersten Lauf sieht alles nach der großen Shiffrin-Party aus. Die US-Amerikanerin führt vor dem Finale (ab 19 Uhr im Sportschau-Liveticker) mit 0,32 Sekunden vor Sara Hector aus Schweden. Die Norwegerin Thea Louise Stjernesund ist derzeit Dritte (+0,61 Sekunden).

Shiffrin zaubert in ihrer Heimat

Ausgerechnet bei ihren Heimrennen im US-Bundesstaat Vermont unweit der Schule, die sie einst besuchte, kann Shiffrin die schier unfassbar anmutende Marke knacken. Nervosität war ihr zumindest nicht anzumerken - im Gegenteil: Mit sauberen und wohldosierten Schwüngen meisterte die zweifache Olympiasiegerin den ihr so vertrauten Kurs. Minimale Fehler bügelte sie scheinbar mühelos aus und fand direkt wieder in ihren Rhythmus. Nach gut der Hälfte der Strecke brandete Jubel im Tal auf, der sie weiter anzutreiben schien. Im Ziel angekommen, atmete Shiffrin kurz durch, lächelte und wartete entspannt auf die Ergebnisse der Konkurrenz.

Die biss sich - wie so oft in der Vergangenheit - einmal mehr die Zähne an ihrer Vorstellung aus. Federica Brignone, die den ersten Riesenslalom dieser Saison in Sölden gewonnen hatte, kam insbesondere im Steilhang nicht so auf Zug wie ihre Konkurrentin und liegt bereits mit 1,26 Sekunden im Hintertreffen. Auch die beste Riesenslalomfahrerin des vergangenen Winters, Lara Gut-Behrami, baute im Steilhang zu viele Rutschphasen ein und hat bereits 1,57 Sekunden Rückstand. Einzig Hector konnte mit Shiffrin noch einigermaßen mithalten. Die Schwedin zeigte ihre Klasse vor allem in den flacheren Passagen und besitzt die besten Chancen, die US-Amerikanerin noch abzufangen.

Aicher ist mit einem Skistock schneller als Dürr

Wie man Shiffrin ärgern kann, weiß Lena Dürr, die im Januar 2023 bei ihrem Weltcup-Sieg in Spindlermühle vor der besten Skirennfahrerinnen aller Zeiten gelandet war. Das war allerdings im Slalom, Dürrs Parade-Disziplin. In den Riesenslalom tastet sich die 33-Jährige vom SV Germering aktuell rein, konnte beim Auftakt in Sölden mit Platz zehn aber bereits ein starkes Ergebnis erzielen.

In Killington hatte Dürr allerdings einige Probleme. Schon früh verlor sie die Ideallinie und mühte sich mehr schlecht als recht im Steilhang, den sie zu defensiv angefahren war. Im Ziel hatte sie 3,59 Sekunden Rückstand und wird als 34. im zweiten Durchgang nur Zuschauerin sein. Das gilt auch für Fabiana Dorigo (49./+5,53).

Besser lief es für Emma Aicher. Das deutsche Talent liegt vor dem zweiten Lauf auf Rang 25 (+2,80). Allerdings wäre für die 21-Jährige wohl auch mehr drin gewesen. Nach vielversprechendem Start verlor sie auf der Hälfte der Strecke nach einem Kontakt mit einem Tor den linken Skistock, brachte das Rennen auf dem eisigen Untergrund aber dennoch kontrolliert zu Ende.