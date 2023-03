Weltcupfinale in Soldeu Ski Alpin: Wer heimst die letzten Kristallkugeln ein? Stand: 13.03.2023 16:01 Uhr

Die meisten Kristallkugeln sind vergeben. Beim Weltcupfinale in Soldeu/Andorra richten sich die Blicke deshalb auf die letzten Entscheidungen - im Slalom der Männer und dem Super G der Frauen.

Für die Gesamtweltcupsieger Mikaela Shiffrin und Marco Odermatt werden die abschließenden Saisonrennen in Soldeu/Andorra zum Schaulaufen. Doch während der Gesamtweltcup entschieden ist und auch die kleinen Kristallkugeln in den meisten Disziplinenwertungen vergeben sind, stehen zwei finale Entscheidungen noch aus.

"Fünfkampf" im Super G der Frauen

Das spannendste Rennen liefern sich die Frauen im Super-G. Hier haben noch fünf Athletinnen Chancen auf den Sieg in der Disziplinenwertung.

Als Favoritin geht die führende Elena Curtoni aus Italien in das Rennen am Donnerstag (10.00 Uhr/Livestream). 332 Punkte hat die erfahrene 32-Jährige auf dem Konto, 19 mehr als ihre größte Konkurrentin, die Schweizerin Lara-Gut-Behrami (313). Was bedeutet: Belegt Curtoni im letzten Rennen hinter Gut-Behrami nur Platz zwei, wäre die Schweizerin die große Gewinnerin. Denn: Für einen Sieg gibt es 100, für einen zweiten Platz nur 80 Punkte.

Die Konstellation könnte bei entsprechendem Rennausgang aber auch so sein, dass sogar die derzeit Dritt- bis Fünftplatzierten am Ende noch die kleine Kristallkugel in die Höhe recken. Die Kandidatinnen hierfür heißen Cornelia Hütter (Österreich/307 Punkte), Ragnhild Mowinckel (Norwegen/306) sowie Federica Brignone (Italien/288).

Slalom: Ein Schweizer gegen zwei Norweger

Zwei Norweger und ein Schweizer kämpfen am Sonntag (10.30/13.30 Uhr/Livestream) bei den Männern um den Saisonsieg in der Slalomwertung. Am wahrscheinlichsten ist, dass die beiden Skandinavier die Sache unter sich ausmachen.

Hofft noch auf die kleine Kristallkugel: Henrik Kristoffersen aus Norwegen

Lucas Braathen führt die Wertung derzeit mit 466 Punkten vor seinem Teamkollegen Henrik Kristoffersen (434) an. Mit etwas Abstand folgt der Schweizer Daniel Yule (401), dem aufgrund des schon großen Rückstands allenfalls Außenseiterchancen eingeräumt werden dürfen. Aber möglich ist auch das, nämlich wenn Yule das Rennen gewinnt und die beiden Mitstreiter nicht unter die besten Sieben kommen.

Lena Dürr mit Chancen auf Platz drei im Slalom

Von den DSV-Fahrern, die sich für das Weltcupfinale qualifiziert haben, geht es nur noch um möglichst gute Platzierungen. Bei den Männern sind Andreas Sander im Super G und Linus Straßer im Slalom weit vorne platziert. Bei den Frauen könnte Lena Dürr im Slalom noch an Petra Vlhova vorbeiziehen und Platz drei in der Slalomwertung holen. In der Abfahrt könnte sich Kira Weidle noch von Rang sieben ein paar Plätze nach vorne arbeiten.