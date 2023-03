Ski Alpin in Kranjska Gora Odermatt nimmt Kurs auf Riesenslalom-Kugel Stand: 12.03.2023 10:13 Uhr

Auch den zweiten Riesenslalom in Kranjska Gora bestimmt der Ski-Dominator des Jahres: Der Schweizer Marco Odermatt führt vor Alexis Pinturault.

Den Gesamtweltcupsieg hat Marco Odermatt bereits vorzeitig geschafft, nun geht es um die kleinen Kristallkugeln für den Schweizer Ski-Dominator. Und auch da liegt er auf Kurs: Den Super-G-Gesamtweltcup hat er sich bereits gesichert, am Sonntagnachmittag (12.03.2023) könnte die Riesenslalom-Kugel ebenfalls vorzeitig dazukommen.

Konkurrent Kristoffersen auf Distanz

Schließlich führt Odermatt auch beim zweiten Weltcup-Riesenslalom von Kranjska Gora in Slowenien. Schon am Samstag (11.03.2023) hatte er dort triumphiert, tags darauf legte er im ersten Durchgang schon wieder 28 Hundertstelsekunden zwischen sich und dem Franzosen Alexis Pinturault.

Auf Rang drei folgt der Norweger Henrik Kristoffersen (+ 0,47 Sekunden). Schon dieser dritte Platz würde Odermatt am Ende bei einem Kristoffersen-Sieg zum sicheren Disziplin-Gesamtsieg reichen. Es deutet also vieles auf einen Schweizer Abend zum Feiern hin.

Setzt der Schweizer Trainer den Lauf zur Kristallkugel?

Ein weiteres gutes Omen kommt für Odermatt dazu: Den zweiten Durchgang in Slowenien setzt dann auch noch der Schweizer Trainer. Es könnte der Weg zur nächsten Kristallkugel werden. Aus den Reihen des Deutschen Skiverbandes wird dann kein Fahrer dabei sein: Anton Grammel verpasste die Top 30, Fabian Gratz und Julian Rauchfuß schieden aus.

Aus deutscher Sicht reißen die schlechten Nachrichten bei den Riesenslalom-Männern nicht ab: Alexander Schmid fällt nach einem Kreuzbandriss im Training lange aus, nun meldete sich auch Stefan Luitz nach einem Sturz am Samstag angeschlagen: Sein Knie fühle sich "nicht stabil genug an, um heute konkurrenzfähig zu sein", schrieb er bei Instagram. "Ich bin froh, hoffentlich keine gröberen Verletzungen davon zu tragen, werde dies aber noch final checken lassen.

Saisonfinale ohne Deutschlands Top-Fahrer Schmid und Luitz

Damit ist die Saison für den Allgäuer beendet, weil er sich für das am Mittwoch beginnende Saisonfinale in Soldeu/Andorra nicht qualifizieren konnte. Und wie es danach für ihn weitergeht, scheint auch noch nicht ganz klar zu sein. "Es war für mich eine extrem schwere Saison… ich werde jetzt in aller Ruhe die nächsten Steps überlegen."